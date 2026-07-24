برخورد قاطع با اقدامات دشمن ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله مصطفی محامی، در خطبه های نماز جمعه این هفته زاهدان با اشاره به جایگاه «جهاد تبیین» اظهار داشت: عمار یاسر در تمام دوران زندگی و حتی شهادت خود نماد جهاد تبیین بود و با ایستادگی در مسیر حق، این رسالت را به بهترین شکل انجام داد.
امام جمعه زاهدان، نماز جمعه را «نبض فرهنگی شهر» توصیف کرد و افزود: امور فرهنگی هر شهر باید در بستر نماز جمعه تدبیر شود؛ چرا که نماز جمعه همچون آیینهای وضعیت فرهنگی جامعه و میزان مشارکت اقشار مختلف مردم را به نمایش میگذارد.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان با تأکید بر اینکه صلح و امنیت پایدار با اقتدار حاصل میشود، گفت: نگاه امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب بر اتکا به توان داخلی و حفظ اقتدار است و این مسیر، راه صحیح تأمین امنیت کشور به شمار میرود.
وی با اشاره به تجربه مذاکرات گذشته اظهار داشت: عقل، شرع و تجربه به انسان مؤمن میآموزد که از یک تجربه ناموفق نباید بار دیگر آسیب ببیند. تجربه نشان داده است که طرف مقابل به تعهدات خود پایبند نبوده و حتی در جریان مذاکرات نیز اقدامات خصمانه خود را ادامه داده است؛ بنابراین اعتماد به چنین طرفی توجیهی ندارد.
آیتالله محامی تأکید کرد: رسیدگی به معیشت مردم یک ضرورت است، اما این هدف از مسیر مذاکره از موضع ضعف با طرفی که به تعهدات خود پایبند نیست، محقق نخواهد شد و راه صحیح، مقاومت، اقتدار و بازدارندگی در برابر دشمن است.
وی با اشاره به سیاست مقابله به مثل در برابر اقدامات دشمن، خاطرنشان کرد: پاسخ به اقدامات خصمانه باید به گونهای باشد که دشمن از تکرار تجاوز و تهدید مأیوس شود.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان همچنین با انتقاد از طرح مجدد موضوع مذاکره در برخی مقاطع، اظهار داشت: هر زمان دشمن با فشارهای داخلی یا مشکلات اقتصادی مواجه میشود، برخی در داخل کشور موضوع مذاکره را مطرح میکنند که این رویکرد نیازمند تأمل جدی است.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای کامل رهنمودهای رهبر معظم انقلاب گفت: مسئولان باید تمامی فرمایشات معظمله را به صورت دقیق و کامل مبنای عمل قرار دهند و از اجرای گزینشی توصیهها پرهیز کنند.
شعار «ما میتوانیم» باید به عنوان محور حرکت کشور مورد توجه قرار گیرد
آیتالله محامی رشد و پیشرفت در عرصههای مختلف به ویژه حوزه علم و فناوری را از مهمترین نیازهای کشور برشمرد و افزود: شعار «ما میتوانیم» باید به عنوان محور حرکت کشور مورد توجه قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ضرورت بهبود مدیریت در کشور و استان، تصریح کرد: بسیاری از مشکلات سیستان و بلوچستان با مدیریت کارآمد، نظارت مستمر و برنامهریزی مناسب قابل حل است.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به مطالبات مردمی گفت: گلایههایی درباره وضعیت سوخت و صفهای طولانی بنزین، کیفیت نان، افزایش بیضابطه قیمت کالاها، عملکرد شهرداریها و برخی مسائل دیگر وجود دارد که این موضوعات در حوزه مدیریت داخلی قرار میگیرد و با نظارت دقیقتر و مدیریت قویتر قابل رفع است.
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