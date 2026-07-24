ریشه تاریخی عناد دشمنان با انقلاب اسلامی؛ ملت ایران پیروز نهایی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حمید رضا نبوی چاشمی در خطبه‌های نخستین نماز جمعه مردادماه ۱۴۰۵ مهدیشهر در مصلای این شهرستان ضمن اشاره به ریشه دشمنی استکبار با ایران اسلامی بیان کرد: توطئه های استکبار از همان لحظه پیروزی انقلاب آغاز شد.

وی با بیان اینکه انقلاب دست استکبار و اجانب را از کشورمان کوتاه کرد، افزود: همین دلیل سبب شد تا از فردای انقلاب دشمنی دشمنان تا به امروز آغاز و تداوم یابد.

امام جمعه مهدیشهر با بیان اینکه جنگ اقتصادی و تحریم ها و نفوذها از جمله نمادهای این جنگ استکبارگران با ایران اسلامی بوده است، گفت: دشمن حتی جنگ هشت ساله را هم به ما تحمیل کرد.

نبوی چاشمی با بیان اینکه جنگ سیاسی از دیگر تلاش های دشمن علیه انقلاب اسلامی بود، ابراز کرد: قطع نامه ها، یارکشی ها و اجتماع سازی ها نماد های این نوع نبرد بودند.

وی با بیان اینکه ملت ایران در تمام عرصه ها سربلند بر آمد، تاکید کرد: بعد از هشت سال دفاع مقدس که ملت ایران پیروز میدان بود، دشمن رو به جنگ اقتصادی آورد و پیاده نظام خودش را با نفوذ و فتنه انگیزی در قالب منافقان و ... وارد ساخت و بلاهایی بر سر مردم ما آورد.

امام جمعه مهدیشهر با بیان اینکه جنگ سیاسی با روی کارآمدن برخی افراد و فتنه های سیاسی ایجاد و عثب ماندگی های سیاسی را باعث شد، گفت: در تمام این مدت اما آنچه دشمن نمی دانست این است که خدا با ما است.

نبوی چاشمی بیان کرد: جنگ فرهنگی دیگر حربه دشمنان بود که با بکار بستن صدها و هزاران شبکه ماهواره ای و رسانه های مجازی و ... سعی در نفوذ در بین جوانان و نخبگان ما داشت که تاحدودی موفق بوده است

وی ادامه داد: دشمن همه جوره در میدان است اما مقاومت مردم سبب شده ضریب نفوذ فرهنگی انقلاب اسلامی را حتی در قلب آمریکا با برافراشته شدن پرچم جمهوری اسلامی ایران شاهد باشیم.

امام جمعه مهدیشهر ملت ایران اسلامی را پیروز نهایی این نبرد دانست و با اشاره به اربعین پیش رو افزود: اربعین عملیات بزرگ فرهنگی و نشان دهنده ضریب نفوذ انقلاب اسلامی و تشیع در دنیای اسلام است.