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۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۳۸

ولیزاده:

شکارچی متخلف در مانه و سملقان دستگیر شد / کشف سلاح غیر مجاز

شکارچی متخلف در مانه و سملقان دستگیر شد / کشف سلاح غیر مجاز

مانه و سملقان- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مانه و سملقان از دستگیری یک شکارچی متخلف به همراه اسلحه غیر مجاز، حین شکار در این شهرستان خبر داد.

موسی ولیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دستگری شکارچی غیرمجاز حیات وحش، اظهار کرد: مأمورین اجرایی یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مانه و سملقان طی عملیات گشت و کنترل در حوزه این شهرستان موفق  به دستگیری یک نفر شکارچی متخلف در حین انجام شکار شدند.

وی اظهار داشت: از این شکارچی متخلف، یک قبضه اسلحه تک لول شکاری کالیبر ۱۲ غیرمجاز، مقادیری فشنگ چهارپاره و سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد.

ولیزاده تصریح کرد: شکارچی متخلف به همراه پرونده تشکیل شده برای ادامه مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، منطقه حفاظت شده قرخود با مساحت ۴۳ هزار و ۷۷۸ هكتار در حوزه شهرستان مانه و سملقان و هم مرز با پارک ملی گلستان واقع شده و گونه های شاخص جانوري چون قوچ و میش اوریال، کل و بز، پلنگ، گرگ، گراز، خرس قهوه‌ای، آهو، کفتار، روباه، شغال، خرگوش، تشی، انواع گربه‌های وحشی، سمور و سنجاب و پرندگانی مانند کبک، تیهو، سیاه سینه، انواع کبوتر و انواع پرندگان شکاری دارد.

کد مطلب 2474912

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