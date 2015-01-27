شکارچی متخلف در مانه و سملقان دستگیر شد / کشف سلاح غیر مجاز

موسی ولیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دستگری شکارچی غیرمجاز حیات وحش، اظهار کرد: مأمورین اجرایی یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مانه و سملقان طی عملیات گشت و کنترل در حوزه این شهرستان موفق به دستگیری یک نفر شکارچی متخلف در حین انجام شکار شدند.

وی اظهار داشت: از این شکارچی متخلف، یک قبضه اسلحه تک لول شکاری کالیبر ۱۲ غیرمجاز، مقادیری فشنگ چهارپاره و سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد.

ولیزاده تصریح کرد: شکارچی متخلف به همراه پرونده تشکیل شده برای ادامه مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، منطقه حفاظت شده قرخود با مساحت ۴۳ هزار و ۷۷۸ هكتار در حوزه شهرستان مانه و سملقان و هم مرز با پارک ملی گلستان واقع شده و گونه های شاخص جانوري چون قوچ و میش اوریال، کل و بز، پلنگ، گرگ، گراز، خرس قهوه‌ای، آهو، کفتار، روباه، شغال، خرگوش، تشی، انواع گربه‌های وحشی، سمور و سنجاب و پرندگانی مانند کبک، تیهو، سیاه سینه، انواع کبوتر و انواع پرندگان شکاری دارد.