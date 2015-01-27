مدارس اهواز در همه مقاطع تعطیل شد/ توصیه مدیریت بحران به مردم

هاشم بالدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دليل وقوع پديده گردوغبار در اهواز كليه مدارس اين شهرستان در مقاطع ابتدايي، راهنمايي و متوسطه، در نوبت بعد از ظهر تعطيل اعلام شد ولی فعاليت در ديگر ادارات و دانشگاه‌هاي اهواز برقرار است.

وی افزود: این پدیده از صبح امروز آسمان خوزستان را در برگرفته است و شدت آن بسیار بالا است.

بالدی عنوان کرد: از سوی دیگر استنشاق هوای آلوده به ذرات گرد و غبار سبب نفوذ ذرات ریز به کیسه های هوایی ریه ها می شود و این عمل باعث اختلال در عملکرد اکسیژن رسانی ریه به بافتها به خصوص قلب می شود و این امر بی نظمی در ضربان قلب و حملات قلبی در افراد دارای بیماریهای قلبی را درپی دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استان خوزستان تاکید کرد: از طرفی در دراز مدت ذارت بسیار ریز گرد و غبار وارد دستگاه خون شده و در جدار عروق رسوب کرده و شرایط را برای تصلب شرایین و تنگی عروق فراهم می کند. از دیگر عوارض گرد و غبار تشدید موارد آلرژی تنفسی در بیماران دارای زمینه است. ریه سالمندان از کار کرد طولانی و تغییر در دستگاه تنفسی دچار فرسودگی شده است.

وی افزود: در همین خصوص به سالمندان توصیه می شود تا حد امکان از منزل خارج نشوید و از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. همچنین اگر افرادی بیماریهای زمینه ای قلبی دارند به هیچ وجه خود را در معرض آلودگی قرار ندهند در صورت علائم تنگی نفس و احساس خفگی و تهوع و سر درد شدید فورا به مرکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند.

بالدی عنوان کرد: سالمندان در فضاهای آلوده از تنفس عمیق خودداری کنند. به سالمندان، کودکان زیر هشت سال، بیماران تنفسی و زنان بار دار اکیدا توصیه می شود در موقع آلودگی از منزل خارج نشوند.

مدیرکل مدیریت بحران استان خوزستان اظهار کرد: همچنین افراد باید به صورت جدی از انجام فعالیتهای ورزشی خودداری کنند چون فعالیت ورزشی باعث افزایش ضربان قلب و تنگی نفس و متعاقب آن افزایش ورود هوای آلوده به ریه ها می شود ضمن اینکه در صورت ضرورت هنگام خروج از منزل از ماسک مناسبی که دهان و بینی را کامل بپوشاند استفاده شود.