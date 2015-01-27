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۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۲۰

اعلام اسامی راه یافتگان به دومین سمپوزیوم نقاشی تهران

اعلام اسامی راه یافتگان به دومین سمپوزیوم نقاشی تهران

دبیرخانه دومین سمپوزیوم نقاشی تهران اسامی راه یافتگان به این رویداد هنری را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان یافتن مهلت ارسال اثر به دبیرخانه سمپوزیوم جلسه هیات داوران در روز 5 بهمن ماه 93 با حضور یعقوب امدادیان، رضوان صادق زاده و منیژه صحی داوران این سمپوزیوم برگزار شد. هیات انتخاب پس از بررسی طرح های رسیده جمع بندی خود را به شرح ذیل اعلام کرد:

آثار آقایان: سروش آرام (اسماعیل)، ترحم سلطانی، آثار بانوان: مینا غفاری و سیده مرجان سید آقا میری در موضوع آزادی

آثار آقایان: عباس (نسل) شاملو، امیر جدیدی، وحید امینی، علی معمری، عباس محمدی خوزانی، شهرام بابایی، آثار بانوان: زهرا (بهار) ملکی، شیوا خوشبخت نژاد، راضیه قربان نژاد و اکرم رحیم تبریزی در موضوع تهران 

ضمن اینکه آثار آقای سیدمحسن حجازی و سهیلا منصوری و فرزانه جلالی زاده به ترتیب به عنوان ذخیره انتخاب شدند.

با نظر هیأت انتخاب الهه مظفری بدون دریافت جایزه نقدی در مرحله اول و دوم در کارگاه دومین سمپوزیوم نقاشی به مدت یک هفته شرکت نموده و امکان برگزاری یک گالری انفرادی نقاشی را در یکی از گالری های باغ موزه قصر خواهد داشت.

در این دوره از سمپوزیوم  76 نفر خانم و 36 نفر آقا شرایط حضور در سمپوزیوم شامل رزومه معتبر، گواهی گالری انفرادی در یکی از گالری های معتبر یا مقام کشوری را دارا بودند و در مجموع تعداد 222 اثر از هنرمندان دریافت شد.

همچنین آثاری از استان های اصفهان، همدان، مازندران، اردبیل، آذربایجان غربی، البرز، خراسان رضوی، کردستان، کرمانشاه، بوشهر و یک اثر از کردستان عراق به دبیرخانه سمپوزیوم ارسال شد.

لازم به ذکر است دومین سمپوزیوم نقاشی تهران از 30 بهمن الی 4 اسفند ماه از ساعت 9 الی 18 در باغ موزه قصر برگزار می شود.

کد مطلب 2475335
فریبرز دارایی

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