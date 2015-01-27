اعلام اسامی راه یافتگان به دومین سمپوزیوم نقاشی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان یافتن مهلت ارسال اثر به دبیرخانه سمپوزیوم جلسه هیات داوران در روز 5 بهمن ماه 93 با حضور یعقوب امدادیان، رضوان صادق زاده و منیژه صحی داوران این سمپوزیوم برگزار شد. هیات انتخاب پس از بررسی طرح های رسیده جمع بندی خود را به شرح ذیل اعلام کرد:

آثار آقایان: سروش آرام (اسماعیل)، ترحم سلطانی، آثار بانوان: مینا غفاری و سیده مرجان سید آقا میری در موضوع آزادی

آثار آقایان: عباس (نسل) شاملو، امیر جدیدی، وحید امینی، علی معمری، عباس محمدی خوزانی، شهرام بابایی، آثار بانوان: زهرا (بهار) ملکی، شیوا خوشبخت نژاد، راضیه قربان نژاد و اکرم رحیم تبریزی در موضوع تهران

ضمن اینکه آثار آقای سیدمحسن حجازی و سهیلا منصوری و فرزانه جلالی زاده به ترتیب به عنوان ذخیره انتخاب شدند.

با نظر هیأت انتخاب الهه مظفری بدون دریافت جایزه نقدی در مرحله اول و دوم در کارگاه دومین سمپوزیوم نقاشی به مدت یک هفته شرکت نموده و امکان برگزاری یک گالری انفرادی نقاشی را در یکی از گالری های باغ موزه قصر خواهد داشت.

در این دوره از سمپوزیوم 76 نفر خانم و 36 نفر آقا شرایط حضور در سمپوزیوم شامل رزومه معتبر، گواهی گالری انفرادی در یکی از گالری های معتبر یا مقام کشوری را دارا بودند و در مجموع تعداد 222 اثر از هنرمندان دریافت شد.

همچنین آثاری از استان های اصفهان، همدان، مازندران، اردبیل، آذربایجان غربی، البرز، خراسان رضوی، کردستان، کرمانشاه، بوشهر و یک اثر از کردستان عراق به دبیرخانه سمپوزیوم ارسال شد.

لازم به ذکر است دومین سمپوزیوم نقاشی تهران از 30 بهمن الی 4 اسفند ماه از ساعت 9 الی 18 در باغ موزه قصر برگزار می شود.