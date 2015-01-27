  1. استانها
  2. زنجان
۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۵۶

رستمی اعلام کرد :

مصرف بیش از ظرفیت تعیین شده آب توسط دستگاه های اداری زنجان

مصرف بیش از ظرفیت تعیین شده آب توسط دستگاه های اداری زنجان

زنجان- مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان زنجان گفت: دستگاه های اداری و عمومی این شهرستان که بیشترین مراجعه مردمی را دارند، بیش از ظرفیت تعیین شده آب برای آنان آب مصرف می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج رستمی افزود:  تعدادی از ادارات نظامی، بخش بهزیستی و توانبخشی، آموزشی همچون مدارس، آموزش عالی همچون دانشگاه ها، خوابگاهها و بیمارستان ها از جمله دستگاه های عمومی و اداری هستند که بیشترین مصرف آب شرب را دارند .

وی به استفاده آب شرب برای آبیاری فضای سبز اشاره کرد و گفت : هم اکنون ۲۵۷  اشتراک فضای سبز جهت آبیاری فضای سبز در زنجان  صادر شده و همچنین ۸ حلقه چاه غیر شرب نیر به علت آلودگی به شهرداری برای  آبیاری واگذار و مابقی نیز از آب چاههای شهرداری آبیاری می شود .

رستمی  گفت : در سطح این شهرستان ۱۴۷ هزار مشترک آب شرب وجود دارد که ۲۲۶ فقره از این انشعابات متعلق به دستگاه های اداری دولتی هستند. وی افزود : برای ادارات هنگام صدور مجوز انشعاب، ظرفیت قراردادی تعیین شده است و بر اساس این قرارداد ادارات به ازای هر مترمکعب آب مصرفی ۷۳۸ تومان آب بها پرداخت می کنند و در صورتی که دستگاهی بیش از این ظرفیت آب مصرف کند، باید به ازای هر مترمکعب آب ۱۰ هزارو ۲۶۰ ریال آب بها پرداخت کند.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان زنجان خاطر نشان کرد: مدارس در فصل آموزشی میزان مصرف آب را رعایت نمی کردند، به همین دلیل این شرکت به نصب شیرهای کاهنده  (اهرمی و الکترونیکی ) به صورت رایگان اقدام کرد به طوری که در سال گذشته ۲۷۴ عدد شیرکاهنده و امسال نیز ۵۸۰ عدد شیرکاهنده در مدارس نصب  کرده است .

رستمی همچنین به پرداخت حق انشعاب برای مساجد اشاره کرد و گفت: هم اکنون مساجد از پرداخت حق انشعاب آب معاف هستند و برای آنان نیز ظرفیت خاصی تعریف و تعیین شده است.

وی افزود: مدیر آب و فاضلاب شهرستان زنجان گفت: مساجد از پرداخت حق آب بها نیز معاف هستند اما در صورتی که بیش از ظرفیت تعیین شده آب مصرف کنند، مجبور به پرداخت خواهند بود.

کد مطلب 2475348

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها