مصرف بیش از ظرفیت تعیین شده آب توسط دستگاه های اداری زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج رستمی افزود: تعدادی از ادارات نظامی، بخش بهزیستی و توانبخشی، آموزشی همچون مدارس، آموزش عالی همچون دانشگاه ها، خوابگاهها و بیمارستان ها از جمله دستگاه های عمومی و اداری هستند که بیشترین مصرف آب شرب را دارند .

وی به استفاده آب شرب برای آبیاری فضای سبز اشاره کرد و گفت : هم اکنون ۲۵۷ اشتراک فضای سبز جهت آبیاری فضای سبز در زنجان صادر شده و همچنین ۸ حلقه چاه غیر شرب نیر به علت آلودگی به شهرداری برای آبیاری واگذار و مابقی نیز از آب چاههای شهرداری آبیاری می شود .

رستمی گفت : در سطح این شهرستان ۱۴۷ هزار مشترک آب شرب وجود دارد که ۲۲۶ فقره از این انشعابات متعلق به دستگاه های اداری دولتی هستند. وی افزود : برای ادارات هنگام صدور مجوز انشعاب، ظرفیت قراردادی تعیین شده است و بر اساس این قرارداد ادارات به ازای هر مترمکعب آب مصرفی ۷۳۸ تومان آب بها پرداخت می کنند و در صورتی که دستگاهی بیش از این ظرفیت آب مصرف کند، باید به ازای هر مترمکعب آب ۱۰ هزارو ۲۶۰ ریال آب بها پرداخت کند.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان زنجان خاطر نشان کرد: مدارس در فصل آموزشی میزان مصرف آب را رعایت نمی کردند، به همین دلیل این شرکت به نصب شیرهای کاهنده (اهرمی و الکترونیکی ) به صورت رایگان اقدام کرد به طوری که در سال گذشته ۲۷۴ عدد شیرکاهنده و امسال نیز ۵۸۰ عدد شیرکاهنده در مدارس نصب کرده است .

رستمی همچنین به پرداخت حق انشعاب برای مساجد اشاره کرد و گفت: هم اکنون مساجد از پرداخت حق انشعاب آب معاف هستند و برای آنان نیز ظرفیت خاصی تعریف و تعیین شده است.

وی افزود: مدیر آب و فاضلاب شهرستان زنجان گفت: مساجد از پرداخت حق آب بها نیز معاف هستند اما در صورتی که بیش از ظرفیت تعیین شده آب مصرف کنند، مجبور به پرداخت خواهند بود.