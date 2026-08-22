کاظمی: فرهنگ ایثار و شهادت، مزیت رقابتی ما در برابر دنیای استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در نشست خبری ستاد مرکزی بزرگداشت دولت مردان شهید، حضور پیدا کرد و گفت: یاد و نام همه شهدا را گرامی میداریم، بهویژه رهبر شهیدمان، سیدالشهدای انقلاب اسلامی ایران، که یاد ایشان را گرامی میداریم. روزهای گذشته مصادف با چهلمین روز تدفین رهبر عزیزمان بود که مراسم باشکوهی در جایجای کشور عزیزمان، در تهران، قم و مشهد برگزار شد.
کاظمی اظهار کرد: حضور باشکوه و قدرشناسانه مردم نشان داد که همچنان بعد از ۱۷۰ روز حضور میدانی، این شعله روزبهروز برافروختهتر میشود و امیدهای دشمن را ناامید میکنند. به هر حال، با ندای وحدت، با ندای حمایت از میدان و دیپلماسی، مردم ما تا پای جان پای کار نظام و انقلاب هستند.
وی افزود: اجازه میخواهم در این جلسه رسانهای بسیار مهم که در واقع به نام «دولتمردان شهید» تشکیل شده است، یاد و نام همه شهدای دولت، ۱۳ عضو هیئت دولت که به شهادت رسیدند، به علاوه رهبر معظم انقلاب و رهبر شهید که خودشان روزی رئیسجمهوری مملکت بودند را گرامی بداریم و بهترین سلامها و صلواتها را نثار روح این شهدای مظلوم و مجاهدان فیسبیلالله کنیم؛ کسانی که برای جامعه ما الگو، اسوه و نمونه بودند.
کاظمی گفت: این اقدام خلاقانه و نوآورانه، یک خلأ بسیار مهم را تشخیص داده و مطرح کرده است و امروز در دستور کار شورا قرار دارد. این افتخار نصیب من، کوچکتر از همه، شد و من این مسئولیت را برای خودم توفیق میدانم؛ اگرچه خودم را لایق این مسئولیت نمیدانم و به نظر من، مسئولیت ستاد بزرگداشت دولتمردان شهید، جایگاه بسیار بزرگی است.
وی ادامه داد: دوستان من تلاش میکنند تا هماهنگی و همافزایی بین بخشهای مختلف ایجاد شود. مسئولان دستگاههای اجرایی عضو این ستاد نیز در این مسیر حضور دارند.
کاظمی تصریح کرد: دوستان عزیز، یک جمله به شما بگویم؛ ما بعضی از کارهایی که انجام میدهیم، در حوزههای اداری است و به هر حال بر اثر وظایف و مأموریتهای اداری ماست. این کارها ارزش خودشان را دارند و به جای خودشان قابل توجه هستند، اما آن چیزی که به نظر من خیلی ارزشمند است و باید آن را یک توفیق الهی برای خودمان بدانیم، زنده نگه داشتن یاد و نام شهداست.
وی بیان کرد: به نظر من شاید زیباترین کلامها را رهبر شهید ما درباره این موضوع دارند که زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا کمتر از شهادت نیست. زنده نگه داشتن یاد دولتمردان شهید، فرماندهان و دلاورمردانی که یک فرد نبودند و اندیشههای بلند و رفتارهای متفاوتشان، به نظر من، مکتب شهادت، مکتب مدیریتی و مکتب خدمت را تشکیل داد، برای همه ما که امروز پای کار این موضوع هستیم، یک ارتش مضاعف ایجاد میکند.
کاظمی افزود: امیدواریم با قدمهایی که برمیداریم، بتوانیم این چراغ راه فضیلت و این هنجار و ارزش قرآنی را زنده نگه داریم. شهادت از جمله بالاترین فضائل و ارزشهای قرآنی است و تعابیر رهبر شهیدمان در مورد شهادت و شریف دانستن آن تقریباً بینظیر است.
وی ادامه داد: با همه گرفتاریهایی که ایشان داشتند، توجه ویژهای به این حوزه، در تجلیل و تکریم و تعظیم خانوادههای شهدا داشتند. بعید میدانم کسی به اندازه آقای شهیدمان به این مسئله توجه کرده باشد. ما کنگرههای بسیار عظیم و بزرگ شهدای استانی و توجه ایشان به این کنگرهها را هرگز فراموش نمیکنیم.
کاظمی گفت: دیدارهای بهیادماندنی رهبر شهید با خانوادههای شهدا را فراموش نمیکنیم. برنامههای ثابت رهبر شهیدمان در سرکشی از خانوادههای شهدا را فراموش نمیکنیم. دوستان عزیز، اینها برای ما ارزش و فضیلت است و اینها مسیر را به ما نشان میدهد که ما چه نسبتی با حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت داریم.
کاظمی با اشاره به جایگاه مسئولیت و سنگینی آن در جایگاههای حقوقی، اظهار کرد: میخواهم در این مقدمه مجدداً به فلسفه این ستاد اشاره کنم؛ آنچه در واقع به ذهن دوستان ما در شورای هماهنگی رسیده و ما در این سه محور دنبال میکنیم، در وهله اول زنده نگه داشتن یاد و نام شهداست که کمتر از شهادت نیست.
وی افزود: موضوع دیگر، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در همه ارکان و در همه سطوح است. داشتن این روحیه، مزیت رقابتی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با دنیای استکبار و در مقابل همه توانمندیهایی است که دشمن دارد. این رویکرد به توانمندیهای ما ضریب میدهد و توانمندیهای ما را به ارزشهای پایدار و ماندگار تبدیل میکند.
تلاش دشمن برای ایجاد شکاف میان دولت و ملت
کاظمی با اشاره به دومین محور فعالیت ستاد، ادامه داد: موضوع دوم که باید به آن اشاره کنیم، طبیعتاً نوع نگاه دشمن در ایجاد شکاف بین دولت و ملت و نگاه تخریبی است که دشمن به دولتمردان دارد. از روز اول این انقلاب، با شهادت ۷۲ تن از بهترین دولتمردان ما، یعنی شهید بهشتی و یارانش و بعد هم شهید رجایی و شهید باهنر، دولتها همیشه در خط مقدم جنگ، جهاد، شهادت، ایثار و فداکاری بودند.
وی بیان کرد: در مقابل تمام اتهاماتی که دشمن دنبال میکند تا فضای ذهنی جامعه را نسبت به دولت به اصطلاح به فضای دیگری جلوه بدهد، این شهدا بری بودند و امروز ما مکلفیم این موضوع را نشان بدهیم.
کاظمی گفت: زندگیهای سادهزیستانه، خالصانه، مجاهدانه، قرآنی و معنوی شهدا در همه ابعاد مختلف را واقعاً باید به جامعه منعکس کنیم. شما اوج این ویژگیها را در زندگی رهبر شهیدمان میبینید؛ همه چیز در اوج و در بهترین شرایط بود و به هر حال مسائلی وجود داشت که در بخشهای مختلف قطعاً باید به آنها پرداخت.
وی افزود: بنابراین ما مکلفیم این بخش از دولت و این رویکرد دولت را به جامعه بهدرستی عرضه کنیم. این یک تجربه زیسته است؛ یعنی چیزی نیست که بگوییم باید پیدا شود. زندگی شهید رجایی، زندگی شهید دادمان، زندگی شهید باهنر، زندگی شهید رئیسی، زندگی شهید امیرعبداللهیان و زندگی همه شهدا را باید مورد توجه قرار دهیم.
وی ادامه داد: شهید لاریجانی، شهید نامجو و همه این عزیزان، بینظیر بودند و شهدای جدیدی که تقدیم کردیم نیز همینگونه هستند. امیر نصیرزاده عزیز و شهید خطیب نیز از جمله این شهدا هستند.
شهادت دولتمردان در جنگ رمضان
کاظمی با اشاره به شهادت شماری از دولتمردان در جنگ رمضان گفت: پنج دولتمرد در جنگ رمضان به شهادت رسیدند. شهید خطیب عزیز که واقعاً عجیب بود؛ من با ایشان خیلی مأنوس و آشنا بودم. در دولت، امیر نصیرزاده فرمانده دلاور، شجاع، مجاهد، انقلابی و ولایی بود.
وی افزود: شهید شمخانی، شهید لاریجانی و شهید خرازی نیز واقعاً بینظیر بودند. همین افراد در همین دولت و در همین ایام اخیر به شهادت رسیدند و جان خود را برای انقلاب دادند.
تدوین مکتب و سیره مدیریتی دولتمردان شهید
کاظمی سومین محور را مکمل اصلی و هدف فعالیت ستاد دانست و اظهار کرد: موضوع سوم که به نظر من میتواند مکمل اصلی و هدف اصلی این ستاد باشد، در واقع تدوین مکتب و سیره مدیریتی دولتمردان شهید است.
وی ادامه داد: ما معتقدیم دولت جمهوری اسلامی ایران، با همه افراد و اعضای خود، رهرو مکتب امیرالمؤمنین و ائمه معصومین هستند و رفتارهای مدیریتی این افراد میتواند تدوین شود، به یک الگو و سیره مدیریتی تبدیل شود و سپس به جامعه عرضه شود؛ هم برای مردم و هم برای مسئولینی که امروز لباس مقدس سربازی نظام را در مسئولیتهای مختلف به تن دارند.
وی تأکید کرد: باید به مسئولان و جامعه عرضه شود که یک مسئول نظام جمهوری اسلامی ایران چگونه باید رفتار کند و چه رفتارهایی از او سر بزند. این مسئله مهمی است.
فرمایشات رهبر انقلاب درباره دولتمردان شهید
کاظمی با اشاره به مطالعه فرمایشات رهبر انقلاب درباره دولتمردان شهید گفت: جالب است بدانید من در همین لابهلای فشردگی کارهایی که داشتم، به دوستان گفتم فرمایشات رهبر شهیدمان را در مورد دولتمردان شهید به من بدهند. این مطالب را به من دادند و میخواهم به بخشی از آنها اشاره کنم.
وی افزود: ببینید مقام معظم رهبری چقدر زیبا به ابعاد شخصیتی این دولتمردان شهید در جایجای مختلف پرداختهاند. ما باید اینها را کتاب کنیم، این جملات طلایی را واقعاً گلچین کنیم و سرلوحه کار همه ما و مردم عزیزمان در بخشهای مختلف قرار دهیم.
یک دولت کامل در میان شهدای دولتمرد
کاظمی در ادامه با اشاره به شمار شهدای دولت اظهار کرد: اجازه میخواهم برای تبرک و تیمن این جلسه، اسامی این شهدای عزیز را نام ببرم؛ شهدایی که سرآمد این ۱۳ هزار شهید، یا به تعبیر دیگر اعضای هیئت دولت، هستند. یک دولت کامل به شهادت رسیده است.
وی افزود: مردم ما باید امروز بدانند و دنیا باید بداند که نسبت شهدای دولت به شهدای اقشار جامعه در بخشهای مختلف، واقعاً سرآمد است و فکر میکنم در ردههای دوم و سوم قرار دارد.
وی ادامه داد: حاجآقای میتا میفرمایند بعد از روحانیت، به نسبتها، این موضوع در رده دوم قرار دارد و این مسئله بسیار مهمی است. این نشان میدهد که فداکارترین اقشار جامعه، به هر حال بخشی از دولتمردان ما هستند و این نیز یکی از زوایای دید این ستاد است.
نام شهدای دولتمرد
کاظمی در ادامه با اشاره به شهدای دولت گفت: اگر قرار باشد نام ببریم و البته آنها را جدا کنیم، لازم است از شهید ایران و ایرانیترین رهبر دنیا و رهبر شهید خودمان نام ببریم؛ ایرانیترین مرد جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای، رحمتالله علیه. جایگاه متعالی ایشان طبیعتاً باید بهصورت جداگانه مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: از ایشان اجازه بدهید عبور کنیم؛ پرداختن به جایگاه ایشان طبیعتاً حوزههای خاص خودش را میطلبد. اما یاد میکنیم از شهید محمدعلی رجایی، رئیسجمهوری اسلامی ایران و وزیر آموزش و پرورش؛ شهید سیدابراهیم رئیسی که رئیسجمهوری اسلامی ایران و رئیس قوه قضائیه و شهید خدمت بودند. رهبر عزیزمان بسیار از این شهید عزیز و این دو شهید عزیز به نیکی یاد کردند و صفات و ویژگیهای برجسته یک مدیر تراز جمهوری اسلامی ایران را در مورد این دو شهید همیشه بیان کردند.
کاظمی ادامه داد: شهید باهنر، نخستوزیر و وزیر آموزش و پرورش؛ شهید مصطفی چمران، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران؛ شهید محمدجواد تندگویان، وزیر نفت، در دوران جنگ که در اسارت به شهادت رسید و سالهای اسارت و رنج اسارت را تحمل کرد؛ شهید سرتیپ موسی نامجو، وزیر دفاع؛ شهید سرتیپ خلبان جواد فکوری، وزیر دفاع؛ شهید سیدموسی کلانتری، وزیر راه و ترابری؛ شهید امیر دریابان علی شمخانی، وزیر دفاع؛ شهید امیر سرلشکر عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع که در جنگ رمضان به شهادت رسیدند.
وی افزود: همچنین باید از شهید مهندس حسن عباسپور، وزیر پرآوازه نیرو؛ شهید دکتر محمود قندی، وزیر پست و تلگراف و تلفن جمهوری اسلامی ایران؛ شهید دادمان، وزیر راه و ترابری و چهرههای شاخص و سرآمدی که مقام معظم رهبری به نیکی از آنها یاد میکنند، نام برد.
یاد شهید لاریجانی و دیگر شهدای اخیر
کاظمی با اشاره به شهید لاریجانی اظهار کرد: شهید لاریجانی نیز از جمله این چهرههاست که در همین ایام و در ایام حیاتی به شهادت رسید. مقام معظم رهبری تعابیر زیادی در وصف ایشان داشتند. شهید لاریجانی پیش از این مسئولیتهایی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ریاست قوه مقننه را برعهده داشت.
کاظمی افزود: من مطمئن بودم که مقام معظم رهبری صحبتهای عجیبی درباره شهید لاریجانی بیان میکردند.
وی در ادامه گفت: همچنین شهید سیداسماعیل خطیب، شهید واقعاً امنیت کشور و سیدالشهدای امنیت و دفاع از مرزهای امنیتی کشور که وزیر اطلاعات بودند؛ شهید امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه و پرچمدار مجاهدان در غربت.
وی افزود: به نظر من عرصه دیپلماسی و جبهه مقاومت با حضور شهید امیرعبداللهیان واقعاً قوت گرفت، شکل گرفت و توسعه پیدا کرد. همراهی ایشان با شهید سلیمانی نیز در این عرصه بسیار مهم بود.
وی ادامه داد: همچنین شهید کمال خرازی، وزیر امور خارجه؛ علی فیاضبخش، وزیر مشاور و سرپرست سازمان بهزیستی؛ و فریدون عباسی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، از دیگر چهرههایی هستند که باید از آنها یاد کرد.
رهبر انقلاب درباره شهید رجایی و شهید باهنر چه فرمودهاند؟
کاظمی گفت: خیلی کوتاه از رهبر شهیدمان در مورد این دولتمردان شهید نام میبرم. در مورد شهید رجایی میفرمایند: «ما از این شهید رجایی و شهید باهنر چه نمادی در ذهن داریم که بخواهیم وزرای ما و مسئولین و مدیران ارشد ما در هدایت به سمت آن نماد پیش بروند؟»
وی افزود: خیلی جالب است که صحبتهایی که ایشان مطرح میکنند، جهتگیری این دو شهید عزیز را جهتگیری انقلابی و الهی میدانند. آن کسانی که این دو نفر را از نزدیک میشناختند، این عرض ما را تصدیق میکنند که این دو نفر چیزی را طلب میکردند که همه شهدا و مجاهدین راه خدا آن را طلب میکنند.
کاظمی ادامه داد: مسائل دیگری هم در مورد یاد شهیدان عزیزمان، مربوط به شهید رجایی، شهید باهنر و همینطور شهید عراقی وجود دارد که نباید از آنها غفلت کنیم. رهبر انقلاب درباره این شهدا میفرمایند که اینها در واقع سرسپرده و دلسپرده به ارزشهای انقلاب بودند.
وی گفت: شهید رجایی و شهید باهنر هم همینگونه بودند. مظهر کار و تلاش مؤمنانه و پایبندی بیاغماض به اصول، از ویژگیهای مهم شهید رجایی بود و رهبر انقلاب در ادامه، توضیحات بیشتری درباره این ویژگیها بیان کردهاند.
تکرار نام شهید رجایی و شهید باهنر برای تبیین خط مشی دولت
کاظمی با اشاره به قرار گرفتن در آستانه هفته دولت اظهار کرد: ما در آستانه هفته دولت هستیم و این برنامه در واقع شاید یکی از مهمترین برنامههای هفته دولت همیشه بوده و الان ویژهتر به آن پرداخته میشود.
وی افزود: رسم ما این است که در هفته دولت، یاد شهدای عزیز این هفته را گرامی میداریم و در واقع با تکرار نام شهید رجایی و شهید باهنر، این پرچمها را که تعیینکننده خطمشی دولت و نظام جمهوری اسلامی است، مشخصتر و واضحتر جلوی چشمان خودمان میگیریم.
شهید بابایی و مرحوم ابوترابی از الگوهای ماندگار
کاظمی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب درباره دیگر شهدا گفت: ایشان درباره شهدا میفرمایند: در میان رزمندگان، چه ارتش و چه سپاه، شهید بابایی یک انسان بزرگ و یک چهره ماندگار و فراموشنشدنی بود. در میان آزادگان نیز معلم معنوی آنها مرحوم ابوترابی از این نمونهها است.
ویژگیهای مدیریتی و اخلاقی شهید رئیسی
وی در ادامه با اشاره به بیانات رهبر انقلاب درباره شهید سیدابراهیم رئیسی اظهار کرد: رهبر انقلاب درباره شهید رئیسی میفرمایند: شهید رئیسی عزیز خستگی را نمیشناخت. همچنین فرمودند که در این حادثه تلخ، ملت ایران خدمتگزار صمیمی، مخلص و باارزشی را از دست داد.
کاظمی افزود: یک نکته مهم دیگر، منش اخلاقی ایشان بود. ایشان جداً متواضع، جداً بردبار، صبور، اهل مدارا و اهل کار جهادی بود؛ شب و روز نمیشناخت و اهل ذکر، توسل و دعا بود.
وی گفت: واقعاً کلمات بسیار زیبایی است. من میگویم اینها را کتاب کنیم و هرچه زودتر این کار را انجام دهیم.
کاظمی خطاب به آقای ملکی و حاجآقای ملکمحمدی گفت: دوستان من، اولین کاری که ما باید انجام دهیم این است که فرمایشات مقام معظم رهبری را تبدیل کنیم به یک کتاب در مورد ویژگیهای دولتمردان شهید، تحت عنوان «مکتب مدیریتی» و به این ویژگیها اشاره کنیم.
روایت رهبر انقلاب از شهید باهنر
وی با اشاره به مطالبی که رهبر انقلاب درباره شهید باهنر بیان کردهاند، اظهار کرد: رهبر انقلاب در مورد شهید باهنر نیز خیلی زیبا جملات و خاطراتی را تعریف میکنند. ایشان بیان میکنند که یک شب مرحوم شهید باهنر، رحمتاللهعلیه، در مشهد بود و با من به مسجد آمد.
کاظمی افزود: وضعیت بهگونهای بود که ایشان شگفتزده شد. شهید باهنر کسی بود که در تهران با مجامع جوان و دانشجویی ارتباط داشت و درباره ارتباط دولتمردان با جوانان و دانشجویان، جملات بسیار عجیبی در مورد شهید باهنر نقل شده است که به دلیل محدودیت زمان امکان خواندن همه آنها را ندارم.
شهید چمران؛ الگوی یک مدیر عارف و مجاهد
کاظمی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب درباره شهید مصطفی چمران گفت: رهبر انقلاب درباره شهید چمران میفرمایند: ما خوشبختانه در محیط زندگی خودمان امروز الگو داریم، الگوهای برجستهای داریم و ما دیگر امروز دچار فقدان الگو نیستیم.
وی ادامه داد: شهید چمران واقعاً نمونهای از یک مدیر عارف، یک مدیر بینظیر و شجاع بود؛ واقعاً غرق در عرفان الهی بود، یک دانشمند به معنای واقعی، یک مجاهد واقعی و یک نخبه علمی و یک نخبه هنری بود. رهبر انقلاب تعاریف بسیار زیادی درباره شهید چمران بیان کردهاند و درباره شهید تندگویان نیز کلمات زیبایی از سوی رهبر انقلاب بیان شده است.
تأکید بر توجه به تکتک دولتمردان شهید
وی تصریح کرد: خلاصه میخواهم بگویم که ببینید، رهبر انقلاب ما به تکتک دولتمردان شهید پرداختند و این نشان میدهد کاری که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی انجام داده، کاری بسیار درست، بهجا، ارزشمند و ارزشآفرین بوده که آوردههای زیادی برای نظام جمهوری اسلامی ایران طبیعتاً خواهد داشت.
تشریح برنامههای هفته دولت
کاظمی در ادامه با اشاره به برنامههای هفته دولت گفت: اجازه میخواهم به بعضی از برنامههای هفته دولت اشاره کنم.
وی افزود: من تشکر میکنم از دبیرخانه این ستاد در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و دوستانمان که زحمت اصلی بر دوش این دوستان است. ما در واقع کمکی ـ حالا کمک هم شاید نباشد ـ کنار دوستان هستیم و اگر دستمان کاری بر بیاید، واقعاً انجام میدهیم.
کاظمی ادامه داد: الان هم به نمایندگی از عزیزان ما داریم سخن میگوییم؛ به نمایندگی از رؤسای دستگاههای اجرایی، به نمایندگی از وزارتخانهها و اعضای هیئت دولت و به نمایندگی از رئیسجمهور که به این حوزه توجه ویژه دارند، صحبت میکنیم. من از همه تشکر میکنم و میخواهم به بخشی از برنامههای مهمی که داریم اشاره داشته باشم.
برنامههای ستاد محدود به هفته دولت نیست
کاظمی با بیان اینکه برنامههای ستاد محدود به مناسبت هفته دولت نیست، اظهار کرد: اولین نکته اینکه همه عزیزان در جریان باشند، این برنامهها محدود و مقطعی و منحصر در برنامههای مناسبتی و مناسکی نیست.
وی افزود: این را در جریان باشید؛ نه با هفته دولت تمام خواهد شد و ما نگاههای بسیار ارزشمند و بلندی داریم و نه با برگزاری یکی دو جلسه که به هر حال دستگاهها انجام بدهند، این کار به پایان میرسد. این یک کار بلندمدت و ارزشمندی است که به هر حال در ذهن دوستان شکل گرفته و ما انشاءالله آن را تدوین میکنیم.
کاظمی ادامه داد: اولین مسئله این است که برنامهها را در سه بخش کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت، توسط ستاد، دستگاهها، نهادها و استانها تدوین کردهایم.
ابلاغ منشور بزرگداشت دولتمردان شهید به دستگاهها و استانها
وی گفت: دوستان ما زحمت کشیدند و در خود شورای هماهنگی، یک زحمت بسیار ارزشمند کشیدند و دستورالعملی را طراحی کردند. این دستورالعمل بزرگداشت دولتمردان شهید، منشور کار ماست و ما این منشور را به کل دستگاهها و استانها ابلاغ کردیم.
کاظمی افزود: من از وزارت کشور و برادر عزیزم، جناب آقای دکتر مومنی، که همه استانداران را نیز نسبت به این موضوع حساس کردند، تشکر میکنم. همچنین از تدوینکنندگان این دستورالعمل در شورای هماهنگی و معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش تشکر میکنم.
وی ادامه داد: این دستورالعمل بخشهای مهمی دارد؛ بخشی مقدمه است، بخشی اهداف، بخشی رویکردهایی که ما در این ستاد دنبال میکنیم، بخشی سیاستها و ظرفیتهایی که میتواند در اختیار ما قرار بگیرد، اعضای ستاد و محورهای محتوایی که یک بخش بسیار مهم است.
دولتمردان شهید؛ تجلی مدیریت مؤمن، انقلابی و مردمی
کاظمی اظهار کرد: ما دنبال این هستیم که دولتمردان شهید را به عنوان تجلیگاه مدیریت مؤمن، انقلابی و مردمی مورد توجه قرار دهیم؛ روایتپردازی از سیرههای فردی و اخلاقی، معرفی منش مدیریتی و ارائه تحلیلهای تطبیقی نیز از دیگر محورهای مورد توجه است.
وی افزود: یکی دیگر از موضوعات، پرداختن به رویکرد مذبوحانه دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب ترور شخصیتهای انقلابی و دولتمردان به عنوان ابزار راهبردی در سیاست خارجی آمریکا و رژیم فاسد صهیونیستی است.
کاظمی گفت: برنامههایی را پیشنهاد دادهایم که این منشور کار همه دستگاههای اجرایی باشد. کار خوبی است که عزیزان زحمت کشیدند و من گفتم هم تشکر کنم و هم به هر حال به آن اشارهای داشته باشم.
دیدار مسئولان با خانوادههای شهدای دولت
وی با اشاره به برنامههای کوتاهمدت هفته دولت گفت: بخشی از این کارها ناظر به برنامههای هفته دولت است. در هفته دولت، مهمترین کاری که طبیعتاً طراحی کردهایم و امسال انجام میدهیم، این است که از تمام ظرفیتها برای پرداختن به این موضوع استفاده کنیم.
کاظمی افزود: یکی از این برنامهها، دیدار با خانوادههای شهدای دولت توسط مسئولان دستگاههای اجرایی و وزارتخانههاست که در حال انجام است و الان هم دوستان در حال انجام آن هستند.
وی ادامه داد: برنامههای خوبی طراحی شده و فردا نیز دولت که جا دارد واقعاً از اعضای هیئت دولت، به ویژه رئیسجمهوری، معاون اول و همه مسئولان تشکر کنم که میزبان تمامی خانوادههای شهدای دولت خواهد بود.
کاظمی گفت: این اتفاقی است که برای اولین بار به هر حال رقم خورده و کار بسیار خوبی است. خانوادههای شهدای دولت، میزبان دولت جمهوری اسلامی ایران با حضور آقای دکتر پزشکیان هستند و خانوادههای اعضای دولت نیز همه به صورت تجمعی حضور دارند تا این تجلیل از خانوادهها انشاءالله فردا در اولین روز هفته دولت انجام شود.
وی افزود: این کار، کار ارجمندی است. در کنار دیدارهای فردی که انجام میشود، جای تشکر دارد از سازمان امور اداری و استخدامی که به این موضوع توجه کرده است.
کاظمی ادامه داد: در قالب این برنامه مجزا، هم نهاد ریاستجمهوری و هم دفتر ریاستجمهوری و هم سازمان امور اداری و استخدامی این موضوع را دنبال میکنند و قطعاً در جشنواره شهید رجایی و شهید باهنر نیز به این موضوع خواهند پرداخت.
برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای دولت در مسجد امام جعفر صادق(ع)
کاظمی درباره دیگر برنامههای هفته دولت اظهار کرد: موضوع دیگری که با رویکرد کوتاهمدت دنبال میکنیم، این است که علاوه بر اینکه وزرا و وزارتخانههایی که شهید دارند، قطعاً جلسات مناسبتی برگزار خواهند کرد، با همت همکاران عزیزمان در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، جلسهای را انشاءالله تنظیم کردهایم.
وی افزود: این جلسه روز چهارشنبه، ۶ شهریور ۱۴۰۵، از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در مسجد امام جعفر صادق(ع) در میدان فلسطین، به یادبود شهدای دولت و دولتمردان شهید، انشاءالله با حضور همه مردم عزیزمان، شخصیتهای ملی و محلی و دستگاههای اجرایی برگزار خواهد شد.
کاظمی گفت: سخنران این جلسه نیز حضرت حجتالاسلام والمسلمین حاجآقای ابوترابی، امام جمعه موقت تهران، خواهند بود که خودشان از چهرههای پرافتخار این کشور هستند.
وی افزود: انشاءالله مقدمات این برنامه انجام میشود، اطلاعرسانی نیز انجام خواهد شد و دعوت کامل از همه بخشها صورت خواهد گرفت.
تدوین بیانات امام خمینی(ره) و رهبر انقلاب درباره دولتمردان شهید
کاظمی ادامه داد: نکته دیگری که به آن میپردازیم، استخراج و تدوین بیانات امام شهید، رحمتاللهعلیه، و رهبر انقلاب در خصوص دولتمردان شهید است که به صورت مجموعه نمایشگاهی انشاءالله تدوین میکنیم و در اختیار دستگاهها قرار میدهیم.
بسیج ظرفیتهای فرهنگی، تبلیغی و رسانهای
وی گفت: نکته بعدی، بسیج تمام امکانات در حوزههای معرفتی، تبلیغی، ترویجی و تکریمی است. برنامههای ویژهای برای هفته دولت آماده شده که طبیعتاً در قالبهای مختلف به آنها پرداخته خواهد شد.
کاظمی افزود: تولید و تجمیع مجموعه سریالها، کلیپها و مجموعه مستندهای فرهنگی و هنری از زندگی، اندیشه و سیره دولتمردان شهید، تولید و عرضه مجموعهای از کتابهای ارزنده برای معرفی سیره و شخصیت دولتمردان شهید و همچنین محصولات فرهنگی، هنری و رسانهای ویژه هر کدام از این شهدا، از جمله برنامههای پیشبینیشده است.
برگزاری یادواره ۱۳ هزار شهید دولت
وی اظهار کرد: یادواره شهدای دولت و دولتمردان شهید را در ادارات، سازمانها و مساجد برای بزرگداشت ۱۳ هزار شهید دولت در قالب یادواره شهدای دولت طراحی کردهایم که انشاءالله آن را دنبال خواهیم کرد.
کاظمی ادامه داد: همچنین رویدادهای متنوع فرهنگی، هنری، تکریمی و تبیینی در سالگرد شهدای این دولت، به ویژه شهدای جنگ رمضان، برگزار خواهد شد؛ چراکه ما هنوز در آستانه سالگرد این شهدا قرار داریم.
وی افزود: چند نقطه عطف در برنامههای کوتاهمدت یا میانمدت ما وجود دارد و یکی از آنها این است که در آستانه سالگرد این شهدا قرار خواهیم گرفت. هر کدام از وزارتخانههایی که شهید دارند، به طور ویژه طبیعتاً به این موضوع خواهند پرداخت و ما نیز در شورای هماهنگی و این ستاد حتماً انشاءالله کمک دوستان خواهیم بود تا این کار بهخوبی رقم بخورد.
تولید سرود، نماهنگ، کلیپ و بستههای نمایشگاهی
کاظمی گفت: تهیه سرود، نماهنگ، کلیپ و پوسترهایی که البته رونمایی شدهاند، همچنین کتابنگارهها و بستههای نمایشگاهی، از جمله مسائلی است که ما دنبال میکنیم. فضاسازیها و تبلیغات شهری نیز در دستور کار قرار دارد.
نقش ائمه جمعه در تبیین سیره دولتمردان شهید
وی افزود: یک کار خوب دیگری هم انجام شده که با کمک حضرت حجتالاسلام والمسلمین حاجآقای علیاکبری، رئیس محترم شورای هماهنگی ائمه جمعه کشور، به هر حال در این هفته انشاءالله تمام ائمه جمعه به این موضوع خواهند پرداخت و ابعاد شخصیتی و سیره این شهدا را تبیین خواهند کرد و این نشان میدهد که ما از همه ظرفیتها استفاده
میکنیم.
برنامههای وزارت آموزش و پرورش در طول سال تحصیلی
وی با اشاره به ظرفیتهای وزارت آموزش و پرورش گفت: در وزارت آموزش و پرورش نیز ظرفیتهای بسیار زیادی وجود دارد که در طول سال تحصیلی، آقای ملکی آنها را دنبال خواهند کرد؛ چه جشنوارههای فرهنگی و هنری، چه مسابقات کتابخوانی و برگزاری محافل انس با قرآن به نام این شهدا.
کاظمی ادامه داد: همچنین افتتاح و بهرهبرداری از پروژههای عمرانی به عنوان یادمان شهید در دستور کار ما قرار دارد.
وی افزود: در دانشگاههای کشور نیز حوزه نهاد نمایندگی ولیفقیه در دانشگاهها برنامههایی برای تجلیل از دولتمردان برنامهریزی کردهاند که من تشکر فراوان میکنم.
تدوین مکتب مدیریتی دولتمردان شهید با رویکرد علمی و پژوهشی
کاظمی گفت: این بخشی از برنامههای کوتاهمدت و میانمدتی بود که به آن اشاره کردم؛ اما به نظر من مهمترین برنامهای که ما دنبال میکنیم، برنامهای است که رویکرد بلندمدت دارد.
کاظمی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم برای هر کدام از این دولتمردان شهید، محتوای فاخری تهیه کنیم. از همین الان باید طراحی شود و از ظرفیتهای مختلف استفاده شود.
وی گفت: در کنار این موضوع، بتوانیم انشاءالله مکتب مدیریتی دولتمردان شهید و سیره مدیریتی دولتمردان شهید را در قالبهای مختلف، از جمله شهیدپژوهی و کارهای مختلفی که انجام میدهیم، دنبال کنیم.
انجام مصاحبههای عمیق و برگزاری رویداد علمی ملی
کاظمی اظهار کرد: هم مصاحبههای عمیق باید انجام شود، هم مطالب تهیه و تدوین شود و هم امیدواریم سال آینده این حرکت را در سالن اجلاس سران در تهران، در سطح بسیار بالایی و با حضور ریاستجمهوری برگزار کنیم.
وی افزود: امیدواریم تمام شخصیتهای علمی و اندیشمندان حضور داشته باشند، پنلهای علمی برگزار کنیم، مقالات خوبی دریافت کنیم، کتابهای خوبی تولید کنیم و با حضور ریاست محترم جمهور، از خانوادههای شهدای دولت و دولتمردان شهید تجلیل کنیم و این یک بخش از برنامهای است که در رویکرد بلندمدت دنبال میکنیم.
برگزاری همایش ملی و استانی در تجلیل از دولتمردان شهید
کاظمی با اشاره به ضرورت گسترش برنامههای بزرگداشت دولتمردان شهید در سطح استانها گفت: در سطح استانها این موضوع را باید در دو بخش دنبال کنیم. یعنی سال آینده میتوانیم از همین الان طراحی کنیم که در ۳۱ استان، یک همایش ملی و استانی در تجلیل از دولتمردان شهید و معرفی جایگاه این شهدا برگزار شود.
وی افزود: بهویژه در استانهایی که هر کدام از دولتمردان شهید متعلق به آن استان بودهاند، این موضوع اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه استانها نسبت به این شهدا تعصب دارند و واقعاً به آنها افتخار میکنند.
کاظمی ادامه داد: برای مثال، شهید رجایی و شهید باهنر در کرمان و شهید رجایی در قزوین، هر زمان که به این استانها برویم، میبینیم که این شهدا مدال افتخار این استانها هستند.
وی تأکید کرد: ما انتظار داریم استانداران و ستادهای مربوط در سطح استانها نیز به این موضوعات بپردازند و برنامههای مربوط به بزرگداشت و معرفی دولتمردان شهید را دنبال کنند. اینها موضوعاتی است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
جمعبندی برنامههای ستاد بزرگداشت دولتمردان شهید
کاظمی در جمعبندی سخنان خود گفت: مجدداً از همه اصحاب رسانه تشکر میکنم و از عزیزان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، به ویژه نماینده محترم ولیفقیه و معاونین ایشان نیز تشکر دارم.
وی افزود: از آقای دکتر معاف نیز تشکر ویژه میکنم و همچنین از همکاران خودم در وزارت آموزش و پرورش، دکتر ملکی و همه دستگاهها تشکر میکنم.
کاظمی ادامه داد: برنامهها را انشاءالله با رویکرد کوتاهمدت و میانمدت که بیشتر ناظر به هفته دولت و سالگرد شهداست، دنبال خواهیم کرد.
وی اظهار کرد: اوج این برنامهها نیز میتواند در سالگرد این شهدا و سالگرد دولتمردان باشد؛ بهویژه شهید عزیز و خستگیناپذیر، شهید رئیسی، که به اتفاق جمعی از دولتمردان، ایشان را از دست دادیم.
کاظمی گفت: در ادامه نیز با نگاه بلندمدت انشاءالله این موضوعات را دنبال خواهیم کرد.
ضرورت توجه دستگاهها به فرهنگ ایثار و شهادت
وی با تأکید بر نقش دستگاههای مختلف در این زمینه گفت: مجدداً از همه دستگاههای عضو تشکر میکنم و امیدوارم هر کدام از ما، جدا از تکالیف اداری که داریم، به موضوع شهادت و توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، آنگونه که شایسته و بایسته است، بپردازیم.
کاظمی افزود: انشاءالله بتوانیم به اتفاقاتی که در این دوره جدید در نظام جمهوری اسلامی ایران رخ داد، توجه کنیم.
وی ادامه داد: بعد از شهادت آقا، که به هر حال من همیشه میگویم ما باید نسبت خودمان را با این فضا، هم به لحاظ فردی و هم به لحاظ دستگاهی، روشن کنیم.
وظیفه فردی افراد در قبال فرهنگ ایثار و شهادت
کاظمی با طرح این پرسش که هر فرد در این شرایط چه وظیفهای دارد، اظهار کرد: من به عنوان یک فرد چه وظیفهای دارم؟ باید در خیابان باشم؟ باید کنار مردم باشم؟ مردم ما نشان دادند که در این موضوع حضور دارند.
وی افزود: یک بحث این است که خانواده خودم، اقوام خودم و دوستان خودم را نسبت به این موضوع آگاه کنم و آنها را در این زمینه بسیج کنم.
مسئولیت دستگاههای اجرایی در قبال شهدا
کاظمی در ادامه با اشاره به مسئولیت دستگاههای اجرایی گفت: موضوع بعدی، نسبت دستگاه اجرایی است که ما در آن قرار داریم؛ به عنوان شخصیت حقوقی که در آن قرار گرفتهایم.
وی افزود: من به عنوان وزیر آموزش و پرورش و با توجه به نسبتی که وزارت آموزش و پرورش با این موضوع دارد، حقی را که بر گردن من است، باید بهدرستی ادا کنم. من نمیتوانم کوتاهی کنم و نباید در این حوزه کوتاهی کنم.
کاظمی تأکید کرد: اگر خدای نکرده در این حوزه کوتاهی کنیم، دوستان، والله این را به خاطر این نمیگویم که من مسئول ستاد بزرگداشت شهدای دولت و دولتمردان شهید هستم؛ این باور درونی من است.
وی ادامه داد: من هر زمانی که در مسئولیتی بودم، آقای ملکی میداند، حتی زمانی که معاون پرورشی بودم، مهمترین سیاستی که داشتم همین بود؛ یکی توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز و قرآن و دیگری توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت.
کاظمی در پایان با تأکید بر نقش رسانهها گفت: بنابراین همه ما کمک کنیم؛ بهویژه رسانهها، بهویژه رسانهها، بهویژه رسانهها که میتوانند با تولید محتوای جذاب و ارزشمند به این مسئله نفوذ بدهند و اثرگذاری فوقالعادهای در جامعه داشته باشند.
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