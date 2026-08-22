تحلیف ۹۰۳ کارآموز وکالت برگزار شد

محمد شاه‌محمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در گفتگو با خبرنگار مهر در آیین تحلیف کارآموزان وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: امروز مراسم تحلیف ۹۰۳ نفر از کارآموزان وکالت ورودی سال ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می‌شود.

وی افزود: این کارآموزان پس از طی دوره‌های آموزشی و گذراندن مراحل قانونی و همچنین موفقیت در آزمون اختبار پایان دوره، امروز در آیین تحلیف شرکت کرده‌اند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: کارآموزان پس از ادای سوگند وکالت، به عنوان وکیل پایه یک دادگستری فعالیت حرفه‌ای خود را آغاز خواهند کرد.

گفتنی است در این مراسم زهرا بهروز آذر،معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده،حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی هادی، معاون حقوقی قوه قضاییه حضور داشتند.

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