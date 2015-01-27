به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری این شهرستان فرامرزی فرماندار نقده ظهر سه شنبه به همراه تعدادی از مسئولان ادارات از مراحل آزاد سازی آب رودخانه گدار برای احیای دریاچه ارومیه بازدید کرد.

فرامرزی در این بازدید گفت: ۴۰ میلیون متر مکعب آب سهم رودخانه گدار است که این آزادسازی در راستای احیای دریاچه ارومیه و تقویت چاه های پایین دست رودخانه انجام می گیرد و سعی بر این است که با آزاد سازی و قطع آبگیری سد مخزنی حسنلو در زمان مناسب خسارتی متوجه کشاورزان منطقه نگردد.

پیش از این آب سد شهید کاظمی بوکان برای کمک به احیای دریاچه ارومیه رها سازی شده بود.

طبق مصوبه کارگروه احیای دریاچه ارومیه، تصمیم بر این بود که از بهمن‌ماه به تناسب ذخیره سدهای حوضه و میزان آورد رودخانه‌ها، ۱۷۶ میلیون مترمکعب از آب سدها برای تثبیت آب دریاچه ارومیه رهاسازی شود که این امر امروز اتفاق افتاد.

معاون اول رئیس جمهور آذرماه سالجاری مصوبه هیات وزیران در مورد تعیین طرح‌های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه را برای اجرا به وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.

براین اساس ‌هیئت وزیران در جلسه ۱۱آبان ماه سالجاری به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۳ بند را به منظور احیای دریاچه ارومیه به تصویب رساند.

در بند دوازدهم این مصوبه آماده بود که اجرای برنامه رهاسازی حقابه زیست محیطی دریاچه ارومیه از سدهای حوضه آبریز در بهمن و اسفند ماه سال جاری و فروردین ماه سال ۹۴ صورت گیرد.