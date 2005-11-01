قيمت نفت كاهش يافت



به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، سازمان كشورهاي صادر كننده نفت، اوپك، اعلام كرد اين سازمان داراي ظرفيت مازاد توليد كافي براي تامين تقاضاي فزاينده نفت خام در فصل زمستان مي باشد، بعلاوه اينكه تاكنون تقاضايي براي افزايش توليد اوپك وجود نداشته است.

اين گزارش حاكي است، به دنبال اعلام اوپك مبني بر ظرفيت بالاي مازاد توليد اين سازمان، بهاي جهاني نفت خام كاهش يافت و پيش بيني مي شود كاهش بهاي نفت تداوم يابد. نفت برنت در روز گذشته هر بشكه 64 سنت كاهش قيمت داشت و هر بشكه 58 دلار و 79 سنت معامله شد.

برپايه همين گزارش، ظرفيت مازاد توليد نفت اوپك در حال حاضر 2 ميليون بشكه در روز است كه به گفته كارشناسان براي پاسخگويي به افزايش تقاضاي نفت خام در فصل زمستان كافي به نظر مي رسد.

با اين وجود كارشناسان بازار نفت معتقدند مصرف نفت خام در فصل زمستان سال جاري به شدت سرما بستگي دارد و در صورتيكه امسال با سرماي شديدي مواجه باشيم، بر نوسانات بازار نفت خام افزوده خواهد شد و بهاي نفت خام شديدا افزايش خواهد يافت، حتي اگر اوپك ظرفيت مازاد كافي داشته باشد.