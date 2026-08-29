به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت و در ادامه بهره برداری از پروژه های عمرانی شهرستان تاکستان، بخشی از بلوار جدید شهر اسفرورین که از جاده ترانزیت آغاز میشود ظهر شنبه به بهرهبرداری رسید.
محمدحسن صفی قلی شهردار اسفرورین در حاشیه افتتاح این پروژه اظهار کرد: این مسیر از جاده ترانزیت آغاز شده و در ادامه به دو نقطه امتداد پیدا کرده است و در صورت رفع مسائل مربوط به معارضان، امکان ادامه مسیر در بخشهای بعدی نیز فراهم خواهد شد.
وی افزود: ایجاد این بلوار میتواند به تغییر و توسعه بافت شهری در این منطقه کمک کرده و زمینه اجرای طرحهای زیباسازی و توسعه شهری را فراهم کند.
صفیقلی با اشاره به اعتبارات هزینهشده در حوزه آسفالت معابر شهر گفت: طی مدت گذشته حدود ۳۵۰ میلیارد ریال برای آسفالت معابر هزینه شده که از این میزان حدود ۷ تا ۸ میلیارد تومان به اجرای این بخش از شهر اختصاص یافته است.
شهردار اسفرورین توسعه متوازن را یکی از اولویتهای اصلی مدیریت شهری عنوان کرد و گفت: تلاش شهرداری بر این است که خدمات و پروژههای عمرانی در نقاط مختلف شهر به صورت متوازن توزیع شود و خدمات تنها در بخش خاصی از اسفرورین متمرکز نباشد.
وی با اشاره به شرایط کالبدی اسفرورین بیان کرد: گستردگی شهر، وجود خانههای ویلایی و افقی و همچنین خونهباغها موجب شده اجرای پروژههای عمرانی در اسفرورین نسبت به برخی شهرهای دیگر دشوارتر و پرهزینهتر باشد.
صفیقلی ادامه داد: با وجود محدودیت در نیروی انسانی و بودجه، تلاش میشود خدمات شهری بدون وقفه ادامه داشته باشد و پروژههای مورد نیاز مردم در نقاط مختلف شهر اجرا شود.
وی وضعیت جاده ترانزیت را یکی از مسائل مهم شهر دانست و گفت: این محور سالها مورد بحث بوده و نیازمند اقدامات بیشتری است و شهرداری موضوع تعریض و ساماندهی حاشیههای این مسیر را دنبال میکند.
شهردار اسفرورین همچنین از برنامه شهرداری برای بهرهبرداری از میدان ورودی شهر در آینده نزدیک خبر داد و افزود: در حوزه ورزشی نیز احداث یک سالن روباز و زمین چمن مصنوعی در دستور کار قرار گرفته است. زمین این پروژه اهدا شده و عملیات زیرسازی آن در حال انجام است و با تعامل اداره ورزش و جوانان، تکمیل پروژه دنبال خواهد شد.
وی توسعه فضای سبز را از دیگر برنامههای شهرداری عنوان کرد و گفت: چند نقطه از شهر برای ایجاد پارکهای جیبی و پارکهای محلهای در حال بررسی است تا دسترسی شهروندان به فضاهای عمومی و سبز افزایش یابد.
صفیقلی روشنایی معابر را یکی دیگر از اولویتهای مدیریت شهری دانست و اظهار کرد: نصب برجهای نوری در نقاط مختلف شهر در حال انجام است و تاکنون پنج برج نوری نصب شده و پنج مورد دیگر نیز در دست اجرا قرار دارد.
وی پیادهروسازی و ارتقای کیفیت فضاهای شهری را از دیگر برنامههای شهرداری برشمرد و افزود: هدف این است که با بهبود روشنایی، پیادهروسازی و فضاهای عمومی، زمینه استفاده بیشتر شهروندان از محیط شهری و افزایش نشاط اجتماعی، بهویژه در ساعات شب، فراهم شود.
شهردار اسفرورین همچنین با اشاره به تعامل شورای اسلامی شهر و شهرداری گفت: از ابتدای آغاز مسئولیت، تعامل مناسبی با اعضای شورای شهر وجود داشته و تلاش شده فعالیتهای شهرداری بدون وقفه ادامه داشته باشد.
در ادامه، فرماندار تاکستان نیز با اشاره به نقش فرمانداری در حوزه مدیریت شهری اظهار کرد: فرمانداری در راستای نظارت بر دستگاههای اجرایی میتواند در کنار دستگاه اجرایی و شهرداری نقش کمککننده داشته باشد.
وی افزود: در حوزه شوراهای اسلامی شهر نیز فرماندار ریاست هیئت تطبیق مصوبات شوراها را بر عهده دارد و این ظرفیت میتواند در راستای تسهیل امور، روانسازی روند اجرای پروژهها و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی مورد استفاده قرار گیرد.
فرماندار تاکستان با تأکید بر ضرورت همکاری میان مجموعه مدیریت شهرستان و شهرداری خاطرنشان کرد: فرمانداری در راستای نظارت، کمک به اجرای بهتر پروژهها و تکمیل طرحهای عمرانی در کنار شهرداری خواهد بود.
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