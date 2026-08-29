کشف ۵۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر در طرح «آرامش» یاسوج

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هوشنگ ارجمند اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در راستای اجرای طرح سراسری «آرامش» در شهر و با هدف برخورد با خردهفروشان مواد مخدر و جمعآوری معتادان متجاهر، با هماهنگی مرجع قضائی اقدام به اجرای طرحهای کنترلی و ایست و بازرسی کردند.
وی افزود: مأموران انتظامی در جریان بازرسی از خودروهای عبوری موفق شدند ۵۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف کنند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در جریان اجرای این طرح، ۳۵ نفر از خردهفروشان مواد مخدر و ۴۴ نفر از معتادان متجاهر نیز شناسایی و دستگیر شدند.
سرهنگ ارجمند تصریح کرد: افراد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
وی با تأکید بر تداوم اجرای طرحهای مقابلهای با قاچاق و توزیع مواد مخدر، گفت: پلیس با استفاده از ظرفیتهای موجود و با هماهنگی دستگاه قضائی با عوامل توزیع و خردهفروشی مواد مخدر برخورد خواهد کرد.
نظر شما