به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرده بود «بنجامین جان ویلیامز» داور بین المللی استرالیا به همراه دو هموطن دیگر خود به نامهای «متیو جان» و «پائول آدام» برای قضاوت دیدار تیم های فولاد ایران و الهلال عربستان راهی اهواز خواهند شد، در نامه ای جدید از سوی AFC اعلام شده است که از حضور افراد نامبرده برای حضور در این دیدار صرفنظر شده است.
در نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا «ادهم محمد مخادمه» از کشور اردن به عنوان داور چهارم، «خالد جاسم الدوخی»از امارات به عنوان ناظر داوری و «چانک چن پو»از کشور چین تایپه به عنوان ناظر مسابقه معرفی شده بودند که با توجه اشاره نشدن دوباره به نام این افراد در نامه جدید، احتمال حضورشان در جمع مقامات برگزاری این دیدار وجود دارد.
براساس اعلام سایت باشگاه فولاد، این تغییر در حالی صورت می گیرد که در نامه ارسالی از سوی AFC به دلایل این تصمیمگیری هیچ اشاره ای نشده و تنها عنوان «انتصاب مجدد و خروج مقامات داوری از دیدار شماره 6 گروه C رقابتهای جام قهرمانان آسیا» در آن ذکر شده است.
ویلیامز که تاکنون در رقابتهای بین المللی بسیاری از جمله مقدماتی جام جهانی، بازیهای آسیایی 2010، جام ملتهای آسیا 2011 و جام ملتهای آسیا 2015 سوت زده است، پس از قضاوت اخیرش در دیدار ایران و عراق مورد انتقاد برخی از هواداران تیم ملی ایران قرار گرفته بود و به احتمال زیاد این حواشی باعث تجدید نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا در این مورد شده است.
تيمهای فولاد ایران و الهلال عربستان روز سهشنبه مورخ 26 اسفند 1393 در استاديوم غدير اهواز مقابل هم قرار ميگيرند.
نظر شما