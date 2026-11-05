پروین اخدر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم در شهرستان مریوان از ابتدای اردیبهشت‌ماه امسال با هدف شناسایی زودهنگام اختلالات بینایی کودکان آغاز شده و تاکنون هزاران کودک در مناطق شهری و روستایی زیر پوشش این برنامه قرار گرفته‌اند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان مریوان، با اشاره به آخرین آمار اجرای این طرح اظهار کرد: تاکنون بینایی ۶ هزار و ۲۵۰ کودک سه تا ۶ سال در این شهرستان مورد معاینه و غربالگری قرار گرفته است.

وی افزود: غربالگری در ۸۰ درصد روستاهای مریوان انجام شده و حتی تمامی روستاهای صعب‌العبور و دوردست نیز از خدمات این طرح بهره‌مند شده‌اند.

اخدر با تأکید بر اهمیت تشخیص به‌موقع مشکلات بینایی کودکان بیان کرد: شناسایی زودهنگام اختلالات بینایی می‌تواند از بروز و پیشرفت تنبلی چشم جلوگیری کند و نقش مهمی در حفظ سلامت بینایی کودکان داشته باشد.