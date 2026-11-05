به گزارش خبرگزاری مهر، بامداد امروز، یک فروند نفتکش متخلف که در محدوده نا امن در شرق تنگه هرمز تردد می‌کرد، بر اثر برخورد با مین دریایی دچار آتش‌سوزی شد و متوقف شد.

این نفتکش هم همانند دیگر نفتکش هایی که روزهای گذشته با مین های دریایی برخورد کرده و دچار آتش سوزی شده بودند، سامانه های شناسایی و ناوبری خود را خاموش کرده بود.

روابط عمومی نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه جنگ با ایران، جز شکست دستاوردی ندارد، تاکید کرد؛ به صاحبان کشتی ها برای چندمین بار اعلام می کنیم، تنگه هرمز برای شناورهای متخلف که بدون هماهنگی قصد تردد دارند، نا امن و بسته است