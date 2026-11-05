سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع آتش‌سوزی در یک واحد صنفی مشاور املاک در محله کارمندان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این حادثه ظهر پنجشنبه، چهاردهم آبان‌ماه، رخ داد و بلافاصله پس از اعلام گزارش، نیروهای آتش‌نشانی برای مهار حریق به محل اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان ایستگاه شماره پنج با حضور در محل حادثه، عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و با سرعت عمل نیروهای عملیاتی، آتش‌سوزی در مدت کوتاهی مهار شد.

رئیس آتش‌نشانی شهرداری کرمانشاه با اشاره به پیامدهای این حادثه گفت: در جریان این آتش‌سوزی ۲ نفر از شهروندان مصدوم شدند.

قادری خاطرنشان کرد: با اقدام به‌موقع نیروهای آتش‌نشانی، از گسترش آتش به بخش‌های دیگر جلوگیری شد.

وی در پایان با بیان اینکه علت وقوع این آتش‌سوزی هنوز مشخص نشده است، عنوان کرد: بررسی‌ها برای مشخص شدن علت حادثه در دست انجام است.