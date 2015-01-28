۳۴ پایگاه هلال احمر به مازندرانیها خدمات می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ولی پور شامگاه چهارشنبه در حاشیه معارفه مدیر هلال احمر کلاردشت، از جمله طرح های هلال احمر در ایام دهه فجر را بهره برداری از ساختمان پایگاه امداد و نجات دو دانگه، فعالیت بیش از ۴۰۰ کانون دانش آموزی، مانور درمان اضطراری، ویزیت رایگان بیماران، خدمات آموزشی برای اقشار کم توان بیان کرد.

وی همچنین شمار همکاران هلال احمر استان را ۳۵۰ نفر اعلام کرد و افزود: چهار هزار و ۵۰۰ امدادگر داوطلب، ۱۵ هزار عضو جوان و ۱۰ هزار نفر خیر هلال در سطح استان فعالیت دارند.

ولی پور گفت: ۳۴ پایاگاه ثابت هلال احمر در سطح استان بصورت شبانه روزی در حال انجام خدمات هستند و در ایام نوروز نیز با توجه به پشتیبانی حوزه ستادی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بر شمار آن افزوده می شود.