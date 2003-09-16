شعر نو و نيمايي وامدار حمايتهاي شهريار است

" رسول يونان " شاعر و مترجم با بيان اين مطلب به خبر نگار ادبي " مهر" افزود : نمي توان انكار كرد كه شهريار يكي از قله هاي شعرايران است . منظومه « حيدر بابايه سلام » كه به زبان تركي سروده شده ، تاكنون به 76 زبان دنيا ترجمه شده است كه اين نشان دهنده بزرگي سراينده آن است . شهريار اگر چه نقطه پاياني براي شعر كلاسيك است ، در عين حال مي توان او را نقطه آغازي براي شعر مدرن به حساب آورد.

وي گفت : اگرحمايت هاي بي دريغ شهرياراز نيماو نوع آوري هايش نبود، شايد ما اكنون شعر سپيد يانيمايي نداشتيم . او با تمام وجود در برابر كساني كه شعر نيمايي را مي كوبيد ند ايستاد و باعث رشد شعر نو شد .

يونان در پاسخ به اين پرسش كه ارزيابي شما از اشعار تركي و فارسي شهريار چگونه است ، اظهار داشت : هيچ وقت به اين فكر نكردم كه شعر در چه زباني گفته مي شود. بيشتر به اين فكر مي كنم كه شعر چه پتانسيلي دا رد . شعر اگر قدرت داشته باشد جايگاه خود را پيدا خواهد كرد و فرق نمي كند كه به چه زباني سروده شده است . البته خود زبان هم در شعر مهم است ولي بايد از زاويه خاص خودش به آن نگاه كرد .

وي در مورد انتخاب روز درگذشت شهريار به عنوان روز شعر و ادبيات فارسي گفت :اينكه روز مرگ يك شاعر را روز شعر و ادبيات انتخاب كنند چندان درست نيست و بهتر بود روز تولد شاعر را انتخاب مي كردند.اما در مورد انتخاب اين روز و شهريار بايد بگويم ؛ در كشورهاي ديگر هم اين مسئله وجود دارد گاهي ممكن است يك چهره ادبي شناخته و بزرگ باشد اما چهره اي ديگر در بين مردم به صورت شاعر ملي شكل بگيرد .

در ايران شاعران بزرگ زيادي داريم ، حالا شهريار انتخاب شده است و فكر مي كنم اعتراض به اين انتخاب درست نيست . من شخصا" اگر كس ديگري هم انتخاب مي شد اعتراض نمي كردم . مهم حقيقت شعر و حفظ آن است . قرار نيست به شهريار سكه بدهند كه عده اي به اين انتخاب اعتراض مي كنند !

اين مترجم ادامه داد: شاعر ملي كسي است كه مردم اورا بشناسند و اين يكي از دلايل انتخاب چهره ملي است . اگر عده اي مي گويند فردوسي شاهنامه سروده، شهريار هم منظومه « حيدر بابايه سلام » را سروده است . مانبايد ادبيات خود را در چند اسم خلاصه كنيم آنها كه در گذشته بودند و افتخار آفريدند احترامشان به جايش اما نبايد معاصران را فراموش كنيم .

کد خبر 24775