به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی علما، ظهر درنشست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد برگزاری مراسم دهه مبارک فجر در استان کرمانشاه، مبنای انقلاب اسلامی ایران را دین اسلام و پیروی از دستورات پیامبر اکرم(ص) عنوان کرد و گفت: هر ساله بر قدرت انقلاب اسلامی و توانمندی‌های نظام افزوده می‌شود و هم‌اکنون ایران به‌عنوان یک ابر قدرت در خاورمیانه مطرح است.

وی افزود: این اقتدار ایران است که باعث باعث عذرخواهی رژیم صهیونیستی در بحث شهادت شهید الله‌دادی شد.

غرب از هر توطئه‌ای برای ضربه زدن به نظام اسلامی استفاده می‌کند/ ضرورت حفظ شعائر انقلاب

امام جمعه کرمانشاه گفت: غرب از هر توطئه‌ای برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌کند، اما تاکنون نتوانسته به اهداف مورد نظر خود برسد.

وی برحفظ شعائر اصیل انقلاب اسلامی تاکید کرد و آن را از ضروریات جامعه ایران اسلامی دانشت که همه باید در راه پاسداری از این شعائر تلاش کنند.

دهه فجر، فرصت بازگویی گفتمان انقلاب/ زنده ماندن انقلاب در گرو زنده ماندن اسلام است

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به فرارسیدن ایام‌الله دهه فجر گفت: دهه مبارک فجر فرصتی مناسب برای بازگو کردن گفتمان‌های انقلاب اسلامی، خدمات ارائه شده در نظام و تفکرات امام راحل است.

آیت‌الله علما تاکید کرد: نباید ارزش‌های انقلاب اسلامی و رشادت‌های شهدای گرانقدر نادیده گرفته شوند و زنده ماندن انقلاب مستلزم زنده‌ ماندن اصل اسلام و مکتب پیامبراکرم(ص) است.

مراسمات و پرچم‌های دهه فجرامسال مزین به نام رسول‌الله شود

امام جمعه کرمانشاه یاداور شد: با وجود اینکه جهان اسلام هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبراکرم(ص) را محکوم می‌کند، اما باید در ایام‌الله دهه مبارک فجر تمام تبلیغات محیطی و پارچه‌نویسی‌های سطح شهر مزین به نام پیامبر مهر و دوستی و شعار "لبیک یا رسول‌الله" گردد تا پاسخی به این بی حرمتی‌ها باشد.

لازم به ذکر است، در این نشست اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان با بیان سخنانی این هتک حرمت به پیامبر اعظم را محکوم کردند.