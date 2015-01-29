تامين اجتماعي بهشهر ۲۵ ميليارد تومان طلب معوقه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسين ستونه، ظهر پنج شنبه در جلسه شوراي اداري در فرمانداري شهرستان بهشهر افزود: اين بدهي هاي و معوقات در رابطه با بخشي از بدهي هاي كارهاي سخت و زيان اور است كه از سالهاي گذشته باقي مانده و پرداخت نمي شود كه اميدواريم در جهت پرداخت اين معوقات كارفرمايان تلاش كنند تا در جهت خدمت‌رسانی به مردم با مشکل روبرو نشويم.

وي با بيان اينكه ۱۰ هزار و پانصد بازنشسته در شهرستان بهشهر ماهانه ۹ ميليارد و ۳۶۰ ميليون تومان حقوق دريافت مي كنند يادآور شد: حداكثر دريافتي ما در ماه ۵ ميليارد تومان است كه حدود دو برابر دريافتي به بازنشستگان حقوق ماهانه پرداخت مي كنيم.

ستونه همچنين ادامه داد: ۳۰۰ نفر از بيمه بيكاري در اين دشهرستان برخوردار هستند كه ۳۰۰ ميليون تومان حقوق در اين رابطه دريافت مي كنند.

رئیس اداره تامين اجتماعي بهشهر بيان داشت: بيش از ۴۷ هزارنفر در شهرستان بهشهر از بيمه تامين اجتماعي برخوردار و از خدمات آن بهره مند مي شوند كه در اين رابطه ۳۷ هزار بيمه شده و بيش از ۱۰ هزار بازنشسته تامين اجتماعي از اين خدمات استفاده مي كنند.

ستونه با تاكيد بر ضرورت خدمات رساني به مردم گفت: ما با تمام توان در جهت خدمات رساني به مردم آماده ايم و اميدواريم كه مردم نيز با ما همكاري كرده و مسئولان و كارفرمايان در جهت مكاتبات و درخواست براي طلب وصول معوقات با ما همكاري كنند تا با دريافت به موقع معوقات در جهت خدمات رساني تلاش كنيم.

قربانعلي اصغري مدير آموزش و پرورش بهشهر نيز در سخناني گفت: آموزش و پرورش هم در جهت اجراي برنامه هاي دهه فجر با تمام توان وارد مي شود كه ابتداي هفته با نواختن زنگ انقلاب آغاز و برنامه هاي مختلف فرهنگي، عمراني و بصيرتي در دستور كار است.

علي نجفي از اعضاي شوراي اموزش و پرورش بهشهر نيز در سخناني گفت: شورای آموزش و پرورش نباید به فکر اندیشه دانش آموزان باشد بلکه اندیشه پروردن را در دانش آموزان بپروراند و باید مطالبات آموزش و پرورش هر شهر باشد و باید جایگاه تفکر، اندیشه و فکر آن شهر باشد و در همين رابطه کلاس درس نیز باید تابع چنين عملكردي باشد.

وي گفت: معلمان بايد انديشيدن را به دانش اموزان منتقل كنند و تسهيل كننده يادگيري در دانش آموزان باشند.

در اين مراسم با قدرداني از روساي سابق برخي از ادارات، عباس كياكجوي بعنوان رييس جديد تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مهندس حقيقي بعنوان سرپرست جهاد كشاورزي و مولايي بعنوان فرمانده پليس راه اين شهرستان معرفي شدند.

همچنين از خدمات عليرضا يخكشي مسئول پناهگاه حيات وحش ميانكاله بهشهر در برخورد با متخلفان ميانكاله تجليل و همچنين از خدمات برگزار كنندگان جام شهيد هاشمي نژاد سيد عسكر اكبري رييس اداره ورزش و جوانان، سيد محسين جعفري فرمانده نيروي انتظامي و شهرام جعفري رييس هيئت كشتي اين شهرستان تقدير شد.