۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۵۳

ستونه:

تامين اجتماعي بهشهر ۲۵ ميليارد تومان طلب معوقه دارد

بهشهر- رئيس اداره تامين اجتماعي بهشهر از طلب معوقه ۲۵ ميليارد توماني كارفرمايان به اين اداره خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسين ستونه، ظهر پنج شنبه در جلسه شوراي اداري در فرمانداري شهرستان بهشهر افزود: اين بدهي هاي و معوقات در رابطه با بخشي از بدهي هاي كارهاي سخت و زيان اور است كه از سالهاي گذشته باقي مانده و پرداخت نمي شود كه اميدواريم در جهت پرداخت اين معوقات كارفرمايان تلاش كنند تا در جهت خدمترسانی به مردم با مشکل روبرو نشويم.

وي با بيان اينكه ۱۰ هزار و پانصد بازنشسته در شهرستان بهشهر ماهانه ۹ ميليارد و ۳۶۰ ميليون تومان حقوق دريافت مي كنند يادآور شد: حداكثر دريافتي ما در ماه ۵ ميليارد تومان است كه  حدود دو برابر دريافتي به بازنشستگان حقوق ماهانه پرداخت مي كنيم.

ستونه همچنين ادامه داد: ۳۰۰ نفر از بيمه بيكاري در اين دشهرستان برخوردار هستند كه ۳۰۰ ميليون تومان حقوق در اين رابطه دريافت مي كنند.

رئیس اداره تامين اجتماعي بهشهر بيان داشت: بيش از ۴۷ هزارنفر در شهرستان بهشهر از بيمه تامين اجتماعي برخوردار و از خدمات آن بهره مند مي شوند كه در اين رابطه ۳۷ هزار بيمه شده و بيش از ۱۰ هزار بازنشسته تامين اجتماعي از اين خدمات استفاده مي كنند.

ستونه با تاكيد بر ضرورت خدمات رساني به مردم گفت: ما با تمام توان در جهت خدمات رساني به مردم آماده ايم و اميدواريم كه مردم نيز با ما همكاري كرده و مسئولان و كارفرمايان در جهت مكاتبات و درخواست براي طلب وصول معوقات با ما همكاري كنند تا با دريافت به موقع معوقات در جهت خدمات رساني تلاش كنيم.

قربانعلي اصغري مدير آموزش و پرورش بهشهر نيز در سخناني گفت: آموزش و پرورش هم در جهت اجراي برنامه هاي دهه فجر با تمام توان وارد مي شود كه ابتداي هفته با نواختن زنگ انقلاب آغاز و برنامه هاي مختلف فرهنگي، عمراني و بصيرتي در دستور كار است.

علي نجفي از اعضاي شوراي اموزش و پرورش بهشهر نيز در سخناني گفت: شورای آموزش و پرورش نباید به فکر اندیشه دانش آموزان باشد بلکه اندیشه پروردن را در دانش آموزان بپروراند و باید مطالبات آموزش و پرورش هر شهر باشد و باید جایگاه تفکر، اندیشه و فکر آن شهر باشد و در همين رابطه کلاس درس نیز باید تابع چنين عملكردي باشد.

وي گفت: معلمان بايد انديشيدن را به دانش اموزان منتقل كنند و تسهيل كننده يادگيري در دانش آموزان باشند.

در اين مراسم با قدرداني از روساي سابق برخي از ادارات، عباس كياكجوي بعنوان رييس جديد تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مهندس حقيقي بعنوان سرپرست جهاد كشاورزي و مولايي بعنوان فرمانده پليس راه اين شهرستان معرفي شدند.

همچنين از خدمات  عليرضا يخكشي مسئول پناهگاه حيات وحش ميانكاله بهشهر در برخورد با متخلفان ميانكاله تجليل و همچنين از خدمات برگزار كنندگان جام شهيد هاشمي نژاد سيد عسكر اكبري رييس اداره ورزش و جوانان، سيد محسين جعفري فرمانده نيروي انتظامي و شهرام جعفري رييس هيئت كشتي اين شهرستان تقدير شد.

