سلامت معلولان تضمین کننده سلامت جامعه است/ معلولین نیازمندان جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز رفیعی، عصر پنجشنبه در جلسه شورای معاونین بهزیستی استان، با بیان اینکه جامعه هدف بهزیستی به عنوان سرمایه‌های معنوی کشور محسوب می‌شوند، گفت: قطعا بهزیستی به تنهایی وبدونه همیاری وهمکاری دستگاههای اجرایی درسطح استان نمی توانست پاسخگوی جامعه هدف باشد.

وی با اشاره به ۱۵۷ نوع فعالیت وظیفه بهزیستی، افزود: چندین برابر توان پرسنلی و اعتباری بهزیستی، مردمی هستند که مشوق و همراه بهزیستی در خدمت رسانی هستند.

مدیر کل بهزیستی استان مرکزی با بیان اینکه مهمترین دغدغه بهزیستی در استان اشتغال است، اظهار کرد: امیدوارم روز به روز شاهد توسعه سلامت اجتماعی مردم در جامعه باشیم.

رفیعی به نیت خیر بنیان گذار بهزیستی شهید فیاض بخش دلیجان اشاره کرد و افزود: همین نیت خیر در کارکنان بهزیستی موجب جلب مشارکت خیرین و همراهی مردم شده است.

مدیر کل بهزیستی استان مرکزی با اشاره پیشگیری از معلولیت ها، اضافه کرد: خوشبختانه تست غربالگری شنوایی نوزادان در بدو تولد، طرح آمبلیوپی (تنبلی چشم) کودکان سه تا شش سال در استان بخوبی اجرا می شود.

رفیعی با بیان اینکه دستگاه غربالگری شنوایی در تمام شهرستان ها موجود بوده و از والدین کودکان تست می گیرد، ادامه داد: بعد از مشاوره ژنتیک در شهرستان و پس از تشکیل پرونده جهت بررسی تخصصی، افراد مشکوک به استان معرفی می شوند.

مدد رسانی و دست گیری معلولان از اصول مهم اخلاق اجتماعی است

امام جمعه شهرستان دلیجان در این جلسه گفت: مدد رسانی و دست گیری از کسانی که بر اثر مشکلات اجتماعی و ابتلاع جسمی نیازمند کمک و یاری هستند، یکی از اصول مهم اخلاق اجتماعی است.

حجت الاسلام محمدتقی کرامتی با اشاره به فعالیت های اداره بهزیستی گسترده و وظایف کارکنان آن بسیار سنگین است، افزود: این نهاد باید از مددجویان حمایت مادی هم حمایت روانی انجام دهد.

وی برای پرسنل این اداره آرزوی توفیق در راه خدمت رسانی به جامعه هدف خود که همانا معلولین، محرومین و نیازمندان جامعه هستند کرد و ادامه داد: همواره درآموزه های متعالی دین مبین اسلام حمایت از این قشر مورد سفارش و تاکید قرارگرفته است.

فرماندار دلیجان دراین نشست با بیان اینکه کار در بهزیستی نیاز به علاقه و از خودگذشتگی دارد، گفت: توجه و تامین منافع جامعه هدف بهزیستی و رفع موانع پیش روی آنان باید در اولویت اقدامات مسئولان و برنامه ‌ریزان قرار گیرد.

هادی فدایی ادامه داد: تلاش برای حفظ كيان خانواده های آسيب ديده و آسيب پذير، اصلاح و ارشاد ناسازگاران و آسيب ديدگان اجتماعی، نگهداری و مراقبت و توانبخشی معلولان، توسعه پژوهش های كاربردی برای پيشگيری از معلوليت ها و آسيب های اجتماعی و خدمات رسانی و حمايت از اقشار محروم و آسيب پذير از عمده ترين وظایف بهزیستی است.

رییس اداره بهزیستی شهرستان دلیجان ضمن ارائه گزارش از عملکرد این اداره و طرح های بهزیستی، گفت: یکی از معضلاتی که امروز در جامعه وجود دارد بحث طلاق و آسیب های اجتماعی است.

محمد خاکی ابراز امیدواری کرد: با همت بهزیستی و دستگاه های مربوط شاهد کاهش حداکثری طلاق در استان باشیم.

وی ادامه داد: در بحث پیشگیری از آسیب های اجتماعی وجود مرکز مشاوره سلامت روان غیر دولتی و واحد مشاوره دولتی، واحد اورژانس اجتماعی از فرصت های استان است که البته وجود این مراکز به تنهایی کافی نیست و باید با حمایت و همکاری سایر ادارات، ارگان ها و خانواده ها این مراکز بیش از پیش فعال باشند تا اثر بخشی داشته باشند.