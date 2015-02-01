تشکیل دبیرخانه هیات امنای مرکزی خیرین دانشگاه ساز در وزارت علوم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدحسین امید در همایش خیّرین دانشگاه صنعتی سهند از تشکیل دبیرخانه هیئت امنای مرکزی خیرین دانشگاه ساز در وزارت علوم خبر داد.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه صنعتی سهند یکی از دانشگاه‌های کیفی کشور محسوب می شود کمک خیرین به توسعه این دانشگاه را خواستار شد.

معاون اداری مالی وزارت علوم به موفقیت خیرین در حوزه مدرسه سازی و سلامت اشاره کرد و افزود: خیرین می توانند دانشگاه سازی را نیز در جامعه رواج داده و نهادینه کنند و در این راستا به زودی دبیرخانه مرکزی هیئت امنای خیرین دانشگاه ساز در وزارت علوم تشکیل خواهد شد.

در ادامه دکتر رسول آذری خسروشاهی سرپرست دانشگاه صنعتی سهند ضمن تشریح پتانسیل های بالقوه این دانشگاه در حوزه های تحقیقاتی و صنعتی، مشارکت خیرین را در سرعت بخشیدن به توسعه دانشگاه خواستار شد.

گفتنی است اولین همایش خیرین دانشگاه صنعتی سهند به منظور استفاده از پتانسیل خیّرین در توسعه زیر ساخت های این دانشگاه برگزار شد.