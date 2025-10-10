به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد مدادی رئیس مرکز آموزش محیطزیست و تربیت محیطبان سازمان حفاظت محیطزیست گفت: در راستای ارتقای توانمندیهای محیطبانان کشور، دورههای آموزشی در سه محور اصلی برای محیطبانان برگزار شد به نحوی که دیگر هیچ محیطبانی که آموزش های لازم را ندیده باشد در کشور نداریم.
مدادی ادامه داد: اکنون هیچ محیطبانی در کشور وجود ندارد که دوره آموزش بدو استخدام را نگذرانده باشد، با این حال دورههای تکمیلی نیز به صورت منطقهای و استانی تحت عنوان عملیات در طبیعت برگزار میشود، این دورهها شامل مباحثی چون مدیریت حیاتوحش، مستندسازی تنوع زیستی، تعامل با جوامع محلی و آموزشهای عملی در طبیعت برگزار می شود.
رئیس مرکز آموزش محیطزیست و تربیت محیطبان سازمان حفاظت محیطزیست گفت: از مهرماه سال گذشته تا آخر شهریور امسال بیش از ۲۴ هزار نفر ساعت آموزش تکمیلی، ۳۱ هزار نفر ساعت آموزشهای قانونی مربوط به ضابطین قضایی و حمل سلاح و بیش از ۷۰ هزار نفر ساعت آموزش آمادگی جسمانی و دفاع شخصی برای محیطبانان برگزار شده است
نظر شما