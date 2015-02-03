عشایرکهگیلویه وبویراحمدکمبود آب و علوفه دارند/احتمال کوچ زودرس

مجید علی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جامعه عشایری به دلیل شیوه زندگی اش که وابسته به طبیعت است، بیشترین تاثیر را از خشکسالی می پذیرد.

وی بیان کرد: کم بارشی در سال جاری و وقوع خشکسالی در حال حاضر جامعه عشایری استان را متزلزل کرده است.

۸۰ درصد منابع تامین آب عشایر بی آب شده اند

علی پور با بیان اینکه این خشکسالی در ۵۰ سال گذشته بی سابقه بوده است، اظهار داشت: ۸۰ درصد منابع تامین آب عشایر در مناطق قشلاقی آب ندارند.

مدیرکل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد گفت: در سالهای گذشته تنها آب شرب عشایر را تامین می کردیم اما اکنون مجبور هستیم آب مورد نیاز دامهای عشایر را نیز تامین کنیم.

وی افزود: این در حالی است که امکانات این اداره کل برای آبرسانی به عشایر کافی نیست و با کمبود تانکرهای آبرسانی مواجه هستیم اما از امکانات موجود چندین برابر گذشته استفاده می کنیم.

علی پور با بیان اینکه آبرسانی به عشایر به صورت روزانه با ۱۶ تانکر سیار انجام می شود، بیان داشت: به صورت روزانه در گچساران ۲۰ تانکر، کهگیلویه ۱۲ تانکر و بهمئی هشت تانکر آب به مناطق ارسال می شود.

وی یادآور شد: هم اکنون در بخش هایی از مناطق عشایری هم به دلیل نبود جاده دسترسی و صعب العبور بودن، امکان آبرسانی وجود ندارد.

کمبود شدید علوفه در قشلاقها

وی همچنین به کمبود علوفه در این مناطق اشاره کرد و گفت: امسال در مناطق قشلاقی پس از بارش اول شاهد رویش مراتع بودیم اما پس از آن به دلیل کم بارشی و سرما، این علوفه ها دچار سرمازدگی و خشکی شدند.

علی پور افزود: هم اکنون عشایر در این فصل هم اقدام به دادن علوفه دستی به دامهای خود می کنند.

وی راه اندازی کارخانه خوراک دام و طیور را در کاهش مشکلات عشایر در این بخش موثر دانست و اظهار داشت: از ابتدای راه اندازی این کارخانه، یک هزار تن کنستانتره در اختیار عشایر قرار گرفته است.

کوچ زودرس در صورت ادامه وضعیت موجود

مدیرکل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد ضمن ابراز امیدواری برای افزایش بارشها در استان، گفت: در صورت ادامه شرایط موجود شاهد کوچ زودرس عشایر خواهیم بود.

علی پور بیان داشت: تقویم کوچ عشایر شش استان جنوبی تدوین شده است اما ممکن است کوچ بر مبنای این تقویم انجام نگیرد.

وی تصریح کرد: البته مناطق ییلاقی استان هم به دلیل کاهش بارش ها دچار مشکل شده اند و در این صورت عشایر را به زمین های حاشیه شهرها منتقل خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه ۱۲ درصد از جمعیت این استان را عشایر تشکیل می دهد، افزود: ۱۱ هزار و ۱۲۰ خانوار در این استان با جمعیت حدود ۷۰ هزار نفر زندگی عشایری دارند.