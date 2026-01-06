به گزارش خبرنگار مهر، صادق فاتحی بعداظهر سه شنبه در نشست شورای عشایر کهگیلویه و بویراحمد که با محوریت بررسی مشکلات و مطالبات جامعه عشایری استان برگزار شد، گفت: جامعه عشایری بیش از ۱۱ درصد جمعیت استان را تشکیل میدهد و این استان یکی از قطبهای اصلی عشایری کشور به شمار میرود.
وی افزود: این قشر زحمتکش و تولیدگر نقش بیبدیلی در تولیدات دامی، اقتصاد مقاومتی و حوزههای مختلف اقتصادی و اجتماعی دارند.
مدیرکل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مهمترین چالشهای عشایر افزود: یکی از اساسیترین مشکلات عشایر، تأمین نهادههای دامی بوده که طی سالهای اخیر به دلیل خشکسالی و افزایش قیمت نهادهها تشدید شده است.
وی تصریح کرد: امسال با حمایت سازمان جهاد کشاورزی و پیگیریهای انجامشده، چهار هزار تن نهاده یارانهای با ارزش قابل توجه در اختیار عشایر استان قرار گرفت که تا حدودی از فشارها کاسته است.
فاتحی به ظرفیت کارخانه خوراک دام استان اشاره کرد و گفت: این کارخانه توان تولید روزانه بیش از ۱۰۰ تن خوراک دام را دارد و علاوه بر عشایر، بخش عمدهای از دامداران استان را پوشش میدهد، اما کاهش سهمیه سبوس تخصیصیافته به این کارخانه میتواند تولید و تأمین خوراک دام با قیمت مناسب را با مشکل مواجه کند.
وی تأمین آب شرب پایدار را از سیاستهای مهم دولت برای عشایر دانست و افزود: متأسفانه منابع طبیعی همکاری لازم را برای احداث پروژههای ذخیره آب ندارد که این موضوع یکی از دغدغههای جدی عشایر است.
مدیرکل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد نبود میدان دام در استان را از دیگر مشکلات برشمرد و گفت: عشایر برای فروش دام خود ناچار به انتقال دام به خارج از استان هستند که این مسئله هزینهها و مشکلات متعددی برای آنان ایجاد کرده است.
امداد رسانی هلال احمر استان به بیش از هزار خانوار عشایری
محمد مظفری معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان با اشاره به فعالیتهای این نهاد گفت: دو هزار و ۴۰۰ خانوار عشایری در شعب ۹ گانه هلال احمر ثبت شدهاند و در جریان بارندگیها و سیلابهای اخیر، به یک هزار و ۴۰۰ خانوار عشایری امدادرسانی شده است.
منوچهر محمدی، سرپرست مدیریت بحران استانداری نیز با اشاره به خسارات واردشده به عشایر در سیل اخیر اظهار کرد: در حال برآورد میزان خسارتهای سیل به جامعه عشایری استان هستیم.
توزیع ۹۰۰ تن سبوس بین عشایر استان
رضا فرازی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هم اولویت توزیع سبوس را دامهای سنگین عنوان کرد و گفت: تاکنون ۹۰۰ تن سبوس در استان توزیع شده است.
۶۰ مدرسه عشایری استان فاقد امکانات آموزشی هستند
رئیس آموزش و پرورش عشایری استان هم با اشاره به وضعیت نامناسب مدارس عشایری گفت: ۲۵۰ مدرسه عشایری با سه هزار و ۷۰۰ دانشآموز و ۷۰۰ پرسنل در استان فعالیت دارند که با مشکلات جدی از جمله کمبود وسایل گرمایشی مواجهاند.
علی محبتی افزود: هم اکنون ۶۰ مدرسه عشایری فاقد هرگونه وسیله گرمایشی هستند و این مسئله نگرانیهایی درباره ترک تحصیل دانشآموزان ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از دانشآموزان عشایری از حداقل امکانات آموزشی، لوازمالتحریر و پوشاک مناسب برخوردار نیستند، افزود: بخش قابل توجهی از مدارس عشایری شهرستان رستم استان فارس تحت پوشش آموزش و پرورش عشایری کهگیلویه و بویراحمد قرار دارند که لازم است مشکلات این حوزه با توجه بیشتری پیگیری شود.
