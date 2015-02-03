۲۰۰ برنامه در استان مرکزی برگزار می شود

حجت الاسلام عباس هاشمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هر روز از دهه فجر قریب به ۲۰۰ برنامه در سراسر استان مرکزی برگزار می شود، افزود: از این تعداد در مرکز استان ۴۶ برنامه در بخش ها مختلف فرهنگی، ورزشی، عمرانی و اقتصادی برگزار می شود.

وی ادامه داد: افتتاح پروژه عمرانی، بازدید از خانواده های محترم شهدا، برگزاری مسابقه کتابخوانی، برگزاری نشست هم اندیشی بصیرت، برگزاری جشن انقلاب، افتتاح ایستگاه آتش نشانی، افتتاح طرح های عمرانی دهیاری، آغاز طرح تفکیک از مبدا پسماندها، افتتاح زورخانه و جشنواره ورزشی از جمله برنامه های سومین روز دهه فجر در اراک است.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی جشنواره غذا، پخش فیلم سینمایی شیار ۱۴۳، بهره برداری از ساختمان خانه بهداشت، جشنواره غذایی سبک زندگی ایرانی اسلامی، نشست نخبگان و فعالان فرهنگی، کارگاه مهارتی، افتتاح طرح های عمرانی، احداث ساختمان دهیاری، برگزاری همايش دجالواره، پخش برنامه شجره طیبه، نشست تخصصی بررسی مسائل زنان، برگزاری همايش پيشگيری از اعتياد و برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع نقش علم در توانمندی کشور را از دیگر برنامه های مرکز استان در سومین روز از ایام الله دهه مبارک فجر عنوان کرد.

برگزاری ۲۰ عنوان برنامه در ساوه

هاشمی با اشاره به اینکه در شهرستان ساوه ۲۰ برنامه در سومین روز از دهه فجر برگزار می شود، افزود: کارگاه آموزشی مدیریت اقتصادی، نهضت روشنگری آسیب های ماهواره، کارگاه بررسی و نمایشگاه آسیب های ماهواره، نشست ادبی فجر، برگزاری مسابقه تیراندازی، تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی، همایش بصیرت افزایی در خصوص آسیب شناسی ماهواره و کرسی آزاد اندیشی از مهمترین برنامه های شهرستان ساوه در این روز است.

وی آشنایی جوانان با دست آوردهای انقلاب اسلامی و هویت ملی و دست آوردهای علمی، برگزاری جشن انقلاب، مسابقه ورزشی کاراته، برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع نقش علم در توانمندی کشور، برگزاری جشنواره غذاهای سنتی و بومی، برگزاری مراسم عصر شعر، برگزاری نشست های علمی با محوریت جوانان و دانشگاه، کرسی تلاوت قرآن و جشن انقلاب، بازدید از خانواده های زیر پوشش و بیماران دیالیزی، برگزاری جشنواره نوجوان سالم در قالب مقاله و برگزاری جشنواره فرهنگی هنری را از مهمترین برنامه های شهرستان خمین در سومین روز از ایام الله دهه فجر عنوان کرد.

دبیر ستاد دهه فجر استان مرکزی با بیان اینکه ۲۷ برنامه در سومین روز ایام الله دهه فجر در شهرستان تفرش برگزار می شود، اضافه کرد: دیدار از خانواده شهید، برگزاری مسابقات جشنواره قرآنی کودک و نوجوان در رشته مفاهیم، بازدید، دلجویی و افتتاح طرح های خود کفایی، برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع نقش علم در توانمندی کشور و اعزام اکیپ پزشکی و ویزیت رایگان به مناطق محروم از جمله برنامه های این شهرستان است.

هاشمی تصریح کرد: برگزاری محفل قصه گویی از انقلاب همراه با مسابقه، مسابقه ورزشی بین حلقات صالحین خواهر، مراسم جشن دهه مبارک فجر، بازدید دانش آموزان از واحد های تولیدی، کارگاه تحکیم بنیان خانواده، دیدار دانشگاهیان با امام جمعه، آشنایی جوانان با دستاوردهای انقلاب اسلامی و هویت ملی و دست آوردهای علمی، برگزاری کارگاه کارت پستال سازی و کاردستی با موضوع ایام دهه فجر و تقدیر از برگزیدگان قصه گویی در کانون و اجرای برنامه نمایشی و تئاتر از دیگر برنامه های سومین روز از دهه فجر در تفرش است.

برگزاری ۳۴ برنامه در سومین روز از دهه فجر در فراهان

وی از برگزاری ۳۴ برنامه در سومین روز از دهه فجر در شهرستان فراهان خبر داد و افزود: افتتاح نمایشگاه عکس انقلاب، برگزاری هیات منتظران موعود، کارگاه آموزشی با موضوع نقش علم در توانمندی کشور، مسابقه شعار نویسی جهت احیای شعارهای انقلابی، جشنواره قرآنی کودک و نوجوان و نقاشی همگانی دانش آموزان آموزشگاه شهدای کربلا از جمله برنامه های شهرستان فراهان است.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی ادامه داد: اعزام تیم پزشکی به مناطق محروم، بازدید بسیجیان از پتروشیمی شازند، افتتاح اورژانس اجتماعی، اعزام تیم پزشکی به مناطق محروم، برگزاری مراسم شبی با قرآن، طرح مفاتح الجنه و بازدید از مددجویان، برگزاری جلسه هم اندیشی، مسابقه طبخ غذاهای سنتی، معرفی شخصیت امام خمینی (ره) و برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع نقش علم در توانمندی کشور از دیگر برنامه های این روز فراهان عنوان کرد.

هاشمی ادامه داد: برگزاری مسابقات پینگ پنگ بین کارکنان ادارات، دیدار با خانواده معظم شهدا، بازدید از مدد جویان زیر پوشش کمیته امام خمینی (ره)، افتتاح غسالخانه، خانه عالم، افتتاح مسکن روستایی و پرورش بوقلمون، برگزاری هیئت منتظران موعود، برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع نقش علم در توانمندی کشور و آشنایی جوانان با دست آوردهای انقلاب اسلامی و هویت ملی و دست آوردهای علمی از مهمترین برنامه های شهرستان محلات در سومین روز دهه فجر است.

وی اظهار کرد: افتتاح پروژه سالن ورزشی ۹ دی، افتتاح پروژه سالن ورزشی صالحین، بازدید از نمایشگاه صنایع دستی کارآموزان، افتتاح و بازدید پروژه های عمرانی، افتتاح و زیارت گلزار مطهر شهدا، نهضت روشنگری با موضوع زندگی ایرانی اسلامی و آسیب های ماهواره و مراسم جشن انقلاب- همایش روحانیون معزز برنامه های سومین روز از دهه فجر در شازند است.

دبیر ستاد دهه فجر استان مرکزی با اشاره به برنامه های سومین روز دهه فجر شهرستان زرندیه، افزود: برگزاری مسابقات کاراته حوزه ای، نشست روشنگری دانش آموزی، اعزام اکیپ پزشکی مناطق محروم، افتتاح فروشگاه مصرفی تعاون روستايی، افتتاح خيابان جنب شهرداری، افتتاح يادمان شهدای گمنام، افتتاح آتش نشانی، افتتاح شركت پترو پرند پارت، همايش ياد ياران و مراسم اهداء كتاب به كتابخانه شهر پرندك از برنامه های این روز در زرندیه است.

هاشمی اردوی زیارتی سرگروه های حلقه های صالحین، نشست هیئت منتظران موعود پایگاه ها، اکران فیلم های جشنواره مردمی عمار، عیادت از بیماران بیمارستان امام صادق (ع)، افتتاح پروژه های تولیدی هماگستر، غرب گستر شفق، یاسمین لایه، عایق ساج مرکزی، سنگ الماس و سنگبری نجفی را از مهمترین برنامه های سومین روز ایام الله دهه فجر دلیجان عنوان کرد.

وی ادامه داد: در شهرستان آشتیان هم کارگاه آموزشی با موضوع نقش علم در توانمندی کشور، جشن انقلاب، اردوی تربیتی حلقه ی سرگروه ها، مسابقه طناب کشی و آشنایی جوانان با دست آوردهای انقلاب اسلامی و هویت ملی و دست آوردهای علمی از جمله برنامه های این روز است.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی تصریح کرد: دیدار جامعه ورزش و جوانان با مسئولین، همایش سبک زندگی اسلامی، همایش سیاسی، تجلیل از روسای هیات ورزشی، برگزاری جلسه شورای اداری بخش مرکزی و برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع نقش علم در توانمندی کشور از برنامه های شهرستان خنداب در سومین روز از دهه فجر است.