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۱۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۵۰

قدمی:

۲ برابر آمار دانش‌آموزان استثنایی کشور توسط خانواده‌ها پنهان شده‌اند

۲ برابر آمار دانش‌آموزان استثنایی کشور توسط خانواده‌ها پنهان شده‌اند

مشهد- رئیس اداره آموزش استثنایی وزارت آموزش و پرورش گفت: تعداد ۱۱۰ هزار دانش آموزان استثنایی در کشور داریم که دو تا سه برابر این تعداد در خانه ها توسط خانواده هایشان پنهان شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید قدمی روز سه شنبه در مراسم بهره برداری از ۴۳ پروژه آموزشی خراسان رضوی به طور همزمان در کشور در آموزشگاه استثنایی گرجستانی مشهد بیان کرد: تعداد بسیاری از دانش آموزان استثنایی در خانه ها توسط خانواده ها پنهان شده اند و والدین آنان اجازه تحصیل و حضور در جامعه را به آنها نمی دهند.

وی با بیان اینکه گام برداشتن در راستای تعلیم و تربیت کودکان استثنایی مصداق تحقق عدالت اجتماعی است، ادامه داد: لازم است تا برای رفع اینگونه مشکلات فرهنگی نهایت تلاش خود را به کار ببندیم.

وی گفت: پیش از این به دلیل کمبود فضاهای آموزشی در کشور فرزندان استثنایی در مدارس پذیرفته نمی‌شدند و به سال بعد منتقل می‌شدند.

وی با بیان اینکه این مشکل در حال حاضر در کشور رفع شده و دیگر با کمبود فضا روبرو نیستیم ادامه داد: در حال حاضر باید در راستای حل مشکلات فرهنگی در خانواده که حاضر به معرفی برخی از فرزندان خود به مراکز استثنایی نیستند تلاش کرد.

وی تاکید کرد: باید خانواده ها را بر آن داشت تا فرزندان دارای معلولیت خود را به مراکز آموزشی آورده و اجازه دهند تا توانمندی‌های آنان شکوفا شود.

وی با انتقاد از برخی از خانواده ها گفت: متاسفانه برخی خانواده ها کودک معلول خود را از دید عموم و همسایگان پنهان می کنند در حالی که این کودکان نیز حق ادامه تحصیل و حضور در اجتماع را دارند.

۱۱۰ هزار نفر تحت پوشش مراکز استثنایی هستند

قدمی با بیان اینکه طبق آمارهای جهانی ۱۰ درصد جمعیت هر کشور با جمعیت عادی تفاوت دارند و حداقل پنج درصد آنها در نظام آموزشی خاص قرار می گیرند بیان کرد: در حال حاضر ۱۱۰ هزار نفر در کشور تحت پوشش مراکز استثنایی بوده و از خدمات تخصصی این مراکز استفاده می کنند.

وی گفت: از این تعداد ۷۲ هزار نفر در مراکز خاص و ۳۸ هزار نفر در مراکز فراگیر مشغول هستند.

معاون وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: این افراد در هفت گروه نابینا، ناشنوا و افرادی که مشکلات جسمی، حرکتی و رفتاری دارند تقسیم شده اند.

رئیس اداره آموزش استثنایی وزارت آموزش و پرورش در این مراسم با بیان اینکه احداث مدرسه برای دانش آموزان استثنایی با خیر و برکتی خاص همراه است ادامه داد: احداث این مکان های آموزشی موجب زنده کردن افراد می شود.

کد مطلب 2485442

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