به گزارش خبرنگار مهر، مجید قدمی روز سه شنبه در مراسم بهره برداری از ۴۳ پروژه آموزشی خراسان رضوی به طور همزمان در کشور در آموزشگاه استثنایی گرجستانی مشهد بیان کرد: تعداد بسیاری از دانش آموزان استثنایی در خانه ها توسط خانواده ها پنهان شده اند و والدین آنان اجازه تحصیل و حضور در جامعه را به آنها نمی دهند.

وی با بیان اینکه گام برداشتن در راستای تعلیم و تربیت کودکان استثنایی مصداق تحقق عدالت اجتماعی است، ادامه داد: لازم است تا برای رفع اینگونه مشکلات فرهنگی نهایت تلاش خود را به کار ببندیم.

وی گفت: پیش از این به دلیل کمبود فضاهای آموزشی در کشور فرزندان استثنایی در مدارس پذیرفته نمی‌شدند و به سال بعد منتقل می‌شدند.

وی با بیان اینکه این مشکل در حال حاضر در کشور رفع شده و دیگر با کمبود فضا روبرو نیستیم ادامه داد: در حال حاضر باید در راستای حل مشکلات فرهنگی در خانواده که حاضر به معرفی برخی از فرزندان خود به مراکز استثنایی نیستند تلاش کرد.

وی تاکید کرد: باید خانواده ها را بر آن داشت تا فرزندان دارای معلولیت خود را به مراکز آموزشی آورده و اجازه دهند تا توانمندی‌های آنان شکوفا شود.

وی با انتقاد از برخی از خانواده ها گفت: متاسفانه برخی خانواده ها کودک معلول خود را از دید عموم و همسایگان پنهان می کنند در حالی که این کودکان نیز حق ادامه تحصیل و حضور در اجتماع را دارند.

۱۱۰ هزار نفر تحت پوشش مراکز استثنایی هستند

قدمی با بیان اینکه طبق آمارهای جهانی ۱۰ درصد جمعیت هر کشور با جمعیت عادی تفاوت دارند و حداقل پنج درصد آنها در نظام آموزشی خاص قرار می گیرند بیان کرد: در حال حاضر ۱۱۰ هزار نفر در کشور تحت پوشش مراکز استثنایی بوده و از خدمات تخصصی این مراکز استفاده می کنند.

وی گفت: از این تعداد ۷۲ هزار نفر در مراکز خاص و ۳۸ هزار نفر در مراکز فراگیر مشغول هستند.

معاون وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: این افراد در هفت گروه نابینا، ناشنوا و افرادی که مشکلات جسمی، حرکتی و رفتاری دارند تقسیم شده اند.

رئیس اداره آموزش استثنایی وزارت آموزش و پرورش در این مراسم با بیان اینکه احداث مدرسه برای دانش آموزان استثنایی با خیر و برکتی خاص همراه است ادامه داد: احداث این مکان های آموزشی موجب زنده کردن افراد می شود.