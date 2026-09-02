  1. استانها
  2. گیلان
۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

کشف ۱۵ قطعه اشیای عتیقه در لاهیجان؛ ۳ نفر دستگیر شدند

کشف ۱۵ قطعه اشیای عتیقه در لاهیجان؛ ۳ نفر دستگیر شدند

لاهیجان- فرمانده انتظامی لاهیجان از کشف ۱۵ قطعه اشیای عتیقه مربوط به دوره ساسانی و اسلامی و دستگیری سه نفر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شریف رحیمی با اشاره به دریافت گزارش‌های مردمی درباره نگهداری و خرید و فروش اشیای عتیقه در لاهیجان اظهار کرد: بررسی موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات و هماهنگی قضایی، به منزل و مخفیگاه فرد مورد نظر اعزام شده و وی را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی لاهیجان ادامه داد: در جریان این عملیات، دو نفر دیگر به ترتیب ۶۸ و ۳۳ ساله که به عنوان خریدار در محل حضور داشتند نیز دستگیر شدند.

رحیمی با اشاره به بازرسی از محل تصریح کرد: در این بازرسی ۱۵ قلم انواع ظروف و اشیای عتیقه مربوط به دوره ساسانی و دوره اسلامی کشف و ضبط شد.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6935600

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها