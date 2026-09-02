کرملین شایعه امتناع پوتین از دیدار با رئیس سیا را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، یوری اوشاکوف، دستیار رئیسجمهور روسیه گزارش رسانههای غربی مبنی بر اینکه ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه از دیدار با جان راتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) خودداری کرده است را رد کرد.
اوشاکوف گفت اساساً برنامهای برای دیدار پوتین و راتکلیف وجود نداشته است. به گفته او، رئیس سیا در سفر خود به مسکو با مقامهای ارشد جامعه اطلاعاتی روسیه دیدار کرده است.
او تأکید کرد مذاکرات انجامشده میان طرفین محرمانه و کاملاً رسمی بوده و به همین دلیل نمیتواند درباره محتوای آنها توضیحی ارائه دهد.
راتکلیف ۲۵ اوت به مسکو سفر کرده بود. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین پیشتر گفته بود این سفر بخشی از ارتباطات میان دستگاههای اطلاعاتی روسیه و آمریکا بوده است. سرگئی ناریشکین، رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه نیز تأیید کرده که در جریان این سفر با رئیس سیا دیدار داشته است.
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