تعیین تکلیف گنبد تالار قرآن همدان به شهرداری واگذار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی خجسته پیش از ظهر سه شنبه در بازدید اعضای كمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان از روند پیشرفت پروژه مركز همایش‌های بین‌المللی تالار قرآن همدان گفت: اجرای پروژه مركز همایش‌های بین‌المللی تالار قرآن از پیشرفت ۹۵ درصدی برخوردار است و مابقی کار نیز بزودی تکمیل شده و به بهره برداری می رسد.

خجسته بااشاره به پیگیری ساخت فرهنگسراها وسالن های ورزشی در همدان، اضافه کرد: با توجه به اهمیت حوزه فرهنگ پروژه های فرهنگی و ورزشی نیز همانند دیگر پروژه های عمرانی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: تمامی زمینهایی که از دور سوم شورای سهر همدان تا کنون پیگیری، تملک و نقشه پروانه آنها آماده شده باید در بودجه ۹۴ دیده شود.

وی با بیان اینکه این پروژه ها باید سال آینده ساخته شوند، گفت: احداث نماز خانه در گنجنامه و ساخت فرهنگسراهای اسلامشهر، مزدقینه، دره مرادبیگ، شهر بانو، پارک نانوان، حصار امام خمینی (ره)، منوچهری، قاشق تراشان، شهرکهای مدرس، الوند و فرهنگیان از جمله این موارد است.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه طبق مصوبه شورا اختیار تعیین تکلیف گنبد تالار قرآن به شهرداری واگذار شده است، افزود: باید عملیات اجرایی پوشش گنبد و تكمیل طرح تالار قرآن هر چه سریع‌تر شروع شود.

رضا غلامی‌خجسته با بیان اینكه تالار قرآن دارای هشت سالن با ظرفیت هزار نفر است، اظهار کرد: سالن برگ تالار نیز حدود هزار و ۲۰۰ نفر ظرفیت دارد كه در مجموع سالن‌های این پروژه‌ ظرفیت گنجایش دو هزار و ۲۰۰ نفر را دارد.

‌خجسته با اشاره به اینكه تالار قرآن همدان در كشور بی‌نظیر است، گفت: با راه‌اندازی این تالار از ظرفیت آن در همایش‌ها و مسابقات بین‌المللی قرآن، علمی و فرهنگی استفاده می شود.