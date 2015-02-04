رئال مادرید از سد سویا گذشت/ فاصله 4 امتیازی با بارسلونا

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار معوقه تیم‌های رئال مادرید و سویا در چارچوب رقابتهای لالیگا اسپانیا چهارشنبه شب در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو برگزار شد که در پایان یک بازی نزدیک و سخت تیم رئال 2 بر یک برنده شد. خامس رودریگز(12) و خسه(36) برای رئال گلزنی کردند و تنها گل حریف را یاگو آسیاس در دقیقه 80 به ثمر رساند.

رئال مادرید که کریستیانو رونالدو را برای دومین بازی متوالی به خاطر محرومیت در اختیار نداشت در همان نیمه نخست سرخیو راموس و خامس رودریگز را به خاطر مصدومیت از دست دا. این تیم در نیمه نخست خوب کار کرد اما در وقت دوم سویا بهتر ظاهر شد و یک گل هم به ثمر رساند.

رئال مادرید با این پیروزی 54 امتیازی شد و فاصله خود را با بارسلونا به 4 امتیاز افزایش داد.