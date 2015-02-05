نه کارکرد حاکمیتی و نه سینمایی را نمی توان از جشنواره فجر گرفت

ابوالحسن داوودی کارگردان فیلم سینمایی «رخ دیوانه» حاضر در بخش سودای سیمرغ سی و سومین جشنواره فیلم فجر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در شیوه فیلمسازی خود همواره دنبال سوژه های جاری و در برخی موارد ملتهب جامعه بوده و در این فیلم هم سراغ موضوع جوانان و پدیده دنیای مجازی به عنوان شاخصه مهم اخلاق اجتماعی رفته ام.

این کارگردان پیشکسوت درباره کم و کیف ساخت اثر سینمایی جدیدش توضیح داد: «زادبوم» یکی از آخرین فیلم هایی است که ساخته ام و چون هنوز اکران نشده، مخاطب ذهنیت تازه ای از سمت و سوی نگاه من به سینما ندارد و تصور مخاطب از من به فیلم هایی چون «نان، عشق، موتور هزار» و قبل از آن برمی گردد.

فیلمساز نباید ذهن خود را محدود به ژانر خاصی کند

وی ادامه داد: فیلم سینمایی «رخ دیوانه» با آثاری که قبلا ساخته و پرداخته ام هم در ساختار و هم در رویکرد در جنس پرداخت متفاوت است و چون معتقدم فیلمساز نباید ذهن خود را محدود به ژانر خاصی کند، سراغ موضوعات تازه رفته ام.

این کارگردان سینما متذکر شد: همیشه در ساخت فیلم هایم سراغ سوژه های جاری و در برخی موارد ملتهب جامعه بوده ام و در این فیلم هم سراغ موضوع جوانان و پدیده دنیای مجازی به عنوان یکی از شاخصه های قرن بیستم و یکم رفته ام. آنچه در «رخ دیوانه» در درجه نخست اهمیت است، جوانان و چگونگی مواجه شدن با نسل جوان امروز و ورود به دنیای درون و پیدا کردن طرز تفکر آنها و شرح ارزش، آرمان و اخلاق آنها است و در عین حال بی اخلاقی های موجود در جامعه را نیز مطرح می کند.

داوودی با اشاره به طرح موضوع دنیای مجازی و روابط اینترنتی در این فیلم سینمایی گفت: در حال حاضر ایران هم مانند سایر نقاط دنیا به تسخیر دنیای مجازی درآمده است و متاسفانه به دلیل نوع برخورد حاکمیت با دنیای مجازی از یک سو و شناخت نادرست از این پدیده از سوی عامه مردم، به شکل بی مسئولیتی و بی اخلاقی جاری در جامعه درآمده است.

دنیای مجازی دو بحث مسئولیت اجتماعی و اختیار را پیش آورده است

کارگردان فیلم «نان، عشق، موتور هزار» تصریح کرد: نکته مهم در همین رابطه نوع برخورد و یا به عبارت بهتر کنترل حاکمیت است که به نظر من بسیار سختگیرانه در حال انجام است. مجموع این موارد باعث شده آسیب های دنیای مجازی در جامعه ما بیش از سایر کشورها باشد. ورود دنیای مجازی دو بحث مهم مسئولیت اجتماعی و اختیار را در جامعه بسته ما پیش آورده است. اینترنت و فضای مجازی به همان میزان که می تواند مبتذل ترین فضا و سرنوشت را برای فرد ایجاد کند به همان اندازه می تواند بالاترین بهره گیری و استفاده درست از این پدیده را میسر کند. آنچه این مهم را ممکن می سازد در درجه نخست اختیار و در مرحله بعدی مسئولیت است و همین مسئولیت توام با اختیار است که باعث می شود فرد در خیابان خلوت پشت چراغ قرمز بایستد و این همان اخلاق اجتماعی است که متاسفانه در جامعه ما گم شده است.

داوودی یادآور شد: با این اوصاف آنچه محور اصلی «رخ دیوانه» بود توجه دادن به اخلاق اجتماعی در جامعه بود.

این کارگردان سینما در پاسخ به اینکه چه فیلم هایی را در سی و سومین جشنواره فیلم فجر دیده است؟ گفت: فیلم های زیادی در جشنواره ندیدم. البته فیلم «دوران عاشقی» علیرضا رئیسیان را دیدم که بسیار دوست داشتم و معتقدم فیلمی استاندارد با در نظر گرفتن همه مولفه های یک سینمای حرفه ای است و مجموع عواملی که انتخاب شده بودند درست و به عبارتی فیلم «دوران عاشقی» سینما بود.

کارگردان های جوان توانسته اند در پرداخت موضوعات موفق باشند

وی با اشاره به آثار فیلمسازان جوان گفت: گذشته از برخی ایرادها که آثار را خسته کننده و طولانی می کرد، معتقدم کارگردان های جوان توانسته بودند در پرداخت موضوعات تا اندازه ای موفق باشند.

عضو شورای صنفی نمایش در ارزیابی سی و سومین جشنواره فیلم فجر با استانداردهای یک جشنواره حرفه ای گفت: به اعتقاد من مشکل اصلی جشنواره فیلم فجر از برگزارکننده های جشنواره و یا از موقعیت جاری در کشور نیست و علی رغم دخیل بودن این موارد ولی اینها به شکل صد در صد تعیین کننده نیست. مشکلات جشنواره فیلم فجر ریشه در بلاتکلیفی در تعریف این رویداد سینمایی دارد. جشنواره فیلم فجر چندین سال است بین یک جشن ملی و انقلابی از یک سو و از سوی دیگر یک جشنواره تخصصی و حرفه ای سینما سردرگم مانده و به همین دلیل مجبور بوده احتیاط های لازم را داشته باشد.

جداسازی بخش بین الملل از بخش ملی به ارزش های جشنواره اضافه می کند

داوودی گفت: نباید فراموش کرد که جشنواره فیلم فجر بیش از سه دهه برگزار شده است و موضوعات مرکبی را در بردارد به این معنا که از یک طرف ویترینی حاکمیتی دارد و از سوی دیگر جشنواره سینمایی و محل دورهم جمع شدن اهالی سینما و ارزیابی آثار ساخته شده در سینمای ایران است و اگر بخواهیم هریک از این موارد را از این رویداد بزرگ سینمایی بگیریم مانند ماشینی می شود که یکی از چرخ های آن در آمده و حرکت امکان پذیر نخواهد بود.

وی متذکر شد: با این اوصاف در همین محدوده موجود باید به بازتعریف از مجموع این رویداد سینمایی برسیم که من فکر می کنم با جداسازی بخش ملی از بین الملل جشنواره این اتفاق افتاده است و این جداسازی تصمیم عاقلانه ای بود و باید دید که تا چه اندازه می تواند به ارزش های جشنواره فیلم فجر اضافه کند.

داوودی در پایان گفت: به عنوان یک فیلمساز معتقدم جداسازی بخش ملی از بخش بین الملل جشنواره تجربه خوبی است و از این تصمیم دفاع می کنم چراکه بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر در طول سال های متمادی، یک شوخی بیشتر نبود و اگر می خواهیم به بخش بین الملل جشنواره نگاه درستی شود باید در موقعیت های بسیار تخصصی به این مهم بپردازیم.