۹.۵میلیون عضو وایبر در ایران/ درموسیقی نظر رهبری برای ما ملاک است

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی ظهر پنجشنبه در نشست صمیمی با اصحاب هنر و فرهنگ اصفهان اظهار داشت: علاوه بر این میزان که از شبکه وایبر استفاده می‌کنند در کشور نزدیک به ۴ الی ۴.۵ میلیون نفر عضو شبکه فیسبوک هستند. در شرایط کنونی استفاده از همه ابزارها اجتناب‌ناپذیر است و کسی نمی‌تواند در برابر آن بایستد.

وی ادامه داد: کاربران در برابر برخی از سایت‌های اجتماعی که هم‌اکنون فیلتر است از فیلترشکن استفاده می‌کنند. این یک پدیده اجتماعی است و باید دید چگونه از این پدیده استفاده کنیم.

وزیر ارشاد بیان داشت: ما می‌توانیم با استفاده از همه این ابزارها فرهنگ و هنر خودمان را به مردم دنیا معرفی کنیم و ارتباطات خودمان را گسترش دهیم. شرط آن این است که ما از نکات مثبت فرهنگی، هنری، سینمای خودمان بگوییم.

وزیر ارشاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توجه به موضوع اقتصاد خلاق بیان داشت: در موضوع اقتصاد خلاق مقصود همان تراوشات ذهنی افراد است. در این راه می‌توانیم با این تفکرات ارزش مادی دهیم تا در نهایت بتواند نقش موثری در تولید ناخالص داخلی کشور داشته باشد.

وی بیان داشت: امروز نقش ارزشی محصولات فرهنگی و هنری که تحت عنوان اقتصاد خلاق در جهان استفاده می‌شود سالیانه ۸ هزار میلیارد دلار است و باید در این زمینه کار جدی شود.

وی در ادامه سخنان خود به حوزه موسیقی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در حوزه موسیقی بحث بسیار است. این حوزه جزو حوزه‌هایی است که حدود آن روشن نیست.

در حوزه موسیقی نظرات مقام معظم رهبری برای ما ملاک است

وزیر ارشاد گفت: در این حوزه نظریات فقهی متعددی داریم و علما نظرات متعددی دارند اما آنچه برای ما ملاک است نظرات مقام معظم رهبری است که هم به عنوان مرجع تقلید و هم به عنوان رهبر انقلاب و شخصی آشنا با مباحث هنری ما براساس ملاک ایشان تصمیم‌گیری و عمل می‌کنیم.

جنتی تاکید کرد: مجوزهایی که در این عرصه داده می‌شود عموما مجوزهایی است که رعایت حقوق قانونی و شرعی در آن شده است.

وزیر ارشاد بیان داشت: متاسفانه مدت‌ها بود که ارکستر ملی و ارکستر سمفونی ما تعطیل شده بود که در نهایت این موضوع هم‌اکنون در حال احیا است.

وی همچنین درخصوص اطلاعات نادرستی که درخصوص تکخوانی مطرح شده بیان داشت: متاسفانه برخی اطلاعات نادرستی را به علما می دهند و می‌خواهند آنگونه القا کنند که ما با ارزش‌های دینی فاصله گرفته‌ایم.

وزیر ارشاد بیان داشت ما به دنبال ترویج مکتب دینی خود هستیم و با تمام ابزارها این موضوع را دنبال می کنیم. در این عرصه هنر خودش یکی از رساترین ابزارهای انتقال است.

هیچ مجوزی برای تکخوانی بانوان صادر نشده است

جنتی بیان داشت: تاکنون هیچ آلبومی که تکخوانی خانم‌ها در آن بوده باشد مجوز نگرفته است. اینکه آیا تکخوانی حرام است یا حلال بحث دیگری دارد که باید در جای خود درخصوص آن صحبت کرد.

جریانی به دنبال تهدید دولت با جعل و تحریف مسائل است

وی با بیان اینکه عده‌ای سازمان‌یافته راه می‌افتند و علیه دولت مسائلی را مطرح می کنند گفت: البته اگر آنچه هست را با زبان انتقادی بیان کنند ما کاملا استقبال می‌کنیم. یکی از خصوصیات دولت فعلی باز بودن سینه برای انتقادها است.

وی تصریح داشت: احساس من این است که مجموعه هایی در دولت جدید شکل گرفته اند که این دولت منتخب آنها نیست و به صورت سازمان یافته و حساب شده تبلیغاتی را ضد دولت انجام می دهند و آنچه بیان می کنند پایه صحیحی ندارد.

وزیر ارشاد با تأکید بر اینکه جریانی به دنبال تهدید دولت با جعل و تحریف مسائل هستند افزود: مثلا می‌گویند کتاب کلنل دولت‌آبادی مجوز گرفته در صورتی که چنین نیست یا در حوزه سینما می‌گویند فلان فیلم مجوز گرفت و اکران شد در حالی که ما خودمان خبر داریم کدام فیلم اکران می‌شود و کدام اکران نمی‌شود. در حوزه تئاتر و موسیقی هم همه موازین اخلاقی و شرعی کنترل و اعمال می‌شود و بعد از آن است که مجوز داده می‌شود. با همه این حرف‌ها می‌بینیم که میدان جعل و دروغ و شایعه‌سازی باز است.

لایحه ساماندهی کانون های تبلیغات به مجلس ارائه شد

وزیر ارشاد با بیان اینکه کانون های تبلیغات نیاز به ساماندهی دارند، اظهار داشت: لایحه ساماندهی کانون های تبلیغات را به مجلس ارائه کرده ایم.

وی ادامه داد: از نمونه تخلفات تبلیغات صدا و سیما در خصوص پروژه پدیده شاندیز بود که تبلیغات زیادی را پخش می کرد که این تبلیغات منجر شد بیش از ۱۲۰ هزار نفر از مردم در این طرح سرمایه گذاری کنند و متضرر شوند.

وزیر ارشاد گفت: هم اکنون در حوزه بهداشت و سلامت هم صدا و سیما تبلیغات نادرست زیادی را انجام می دهد که نمونه آن در کرم حلزون بود که هیچ پشتوانه علمی نداشت هم اینک نیز بسیاری از روزنامه ها اقلام بهداشتی را تبلیغ می کنند که آسیب های زیادی را به مردم وارد می کند.

وی در مورد مخالفان و منتقدان دولت نیز تصریح داشت: احساس من این است که مجموعه هایی در دولت جدید شکل گرفته اند که این دولت منتخب آنها نیست و به صورت سازمان یافته و حساب شده تبلیغاتی را ضد دولت انجام می دهند و آنچه بیان می کنند پایه صحیحی ندارد اما سینه ما گشاده است زیرا دولت ما دولت مدارا و تحمل کردن است.