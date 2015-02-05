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۱۶ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۳۷

خسروی:

17 پروژه آبرسانی روستاهای شهرستان زنجان کلنگ زنی شد

17 پروژه آبرسانی روستاهای شهرستان زنجان کلنگ زنی شد

زنجان-مدیر امور آبفار شهرستان زنجان گفت: 17 پروژه آبرسانی در سطح روستاهای شهرستان همزمان با سی و هفتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی کلنگ زنی شد .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان، رحمت اله خسروی افزود : با اجرای طرح آبرسانی مجتمع گمش آباد - چپ چپ که ۳ روستای چپ چپ، گمش آباد و سلطان آباد را تحت پوشش دارد، ۷۵۰ خانوار از نعمت آب شرب سالم بهره مند می شوند.  

وی ادامه داد: به دلیل بحران آب امور آبفار شهرستان زنجان تصمیم به آبرسانی در قالب مجتمع به این روستاها داشته است.  

خسروی  اظهار داشت : احداث مخزن جانبی با حجم ۲۰۰ مترمکعب، و احداث خط انتقال به طول ۱۰ کیلومتر و ایستگاه پمپاژ از فعالیت هایی است که در این پروژه انجام خواهد شد.

مدیر امور آبفار شهرستان زنجان  اظهار داشت : در کنار کلنگ زنی پروژه مذکور ۳ مجتمع آبرسانی با ۷ روستا و ۸ روستا بصورت تک روستایی به طور همزمان کلنگ زنی گردیده است.

خسروی افزود: برای اجرای ۱۷ طرح آبرسانی روستاهای شهرستان زنجان اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال مصوب شده است.

کد مطلب 2488238

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