آغاز اقدامات دستگاه ها در راستای اهداف ستاد احیای دریاچه ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل ساعی پنجشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های سفر دبیر و مجری طرح های ستاد احیاء دریاچه ارومیه اظهار داشت: عیسی کلانتری و هیاتی متشکل از کارشناسان سازمان خواروبار جهانی(فائو) و اعضاء ستاد مرکزی ستاد احیای دریاچه ارومیه به میزبانی دفتر منطقه ای ستاد احیای استان سفری دو روزه به آذربایجان شرقی خواهند داشت تا در جریان اقدامات صورت گرفته در این خصوص قرار گیرند و هماهنگی لازم برای اقدامات بعدی صورت گیرد.

وی جلسه با شوراهای شهر و روستا در ارتباط با مباحث آب و موضوعات مرتبط با احیای دریاچه ارومیه را از برنامه های این سفر دو روزه اعلام و تصریح کرد: دیدار از شهرستان های عجب شیر و مراغه به عنوان دو شهر از مناطق اثرپذیر آذربایجان شرقی از بحران دریاچه ارومیه از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای این سفر خواهد بود.

نماینده ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان شرقی با اشاره به فعالیت مستمر دستگاه های اجرایی استان در خصوص دستیابی به اهداف ستاد احیا نیز گفت: تمامی دستگاه های مرتبط با احیای دریاچه در استان، پیش از تخصیص اعتبارات پیش بینی شده، برنامه های اجرایی برای کمک به احیای دریاچه ارومیه را جزو اولویت کارهای خود قرار داده اند و عملیات اجرایی را در راستای دستیابی به اهداف ستاد احیا شروع کرده اند.