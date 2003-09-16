به گزارش خبرگزاري مهر جانشين فرمانده كل سپاه كه در پانزدهمين مجمع سراسري فرماندهان و مسئولين سپاه سخن مي گفت اظهار داشت: ورود به قرن بيست ويكم با تغييرات در نظام دو قطبي همزمان شد و آمريكاييها تصور مي كردند با از بين رفتن يك قطب قدرت، مي توانند به تنهايي در عرصه بين الملل نقش آفريني كنند اما قدرت مسلمانان، شكل گيري اروپاي متحد، چين و ژاپن عرصه را بر تفكرتك قطبي و يك جانبه گراي آمريكا تنگ كرد.

سردار ذوالقدر افزود: عامل افول سلطه سياسي، اقتصادي و فرهنگي و حاكميت تيم جنگ سالار در هيات حاكمه آمريكا باعث اتخاذ سياست نظامي گري و ورود به فاز نظامي توسط آمريكا شد.

جانشين فرمانده كل سپاه در ادامه گفت: تيمي كه هيات حاكمه آمريكا را تشكيل داده است از سه جريان فكري بنياد گرايي مسيحي، نومحافظه كاران و لابي هاي صهيونيست تاثير مي پذيرد.

وي افزود: هيات حاكمه آمريكا بدنبال سلطه كامل بر دنيا از طريق تقويت و توسعه نيروي نظامي جلوگيري از رقابت ديگر كشورها و به حاشيه راندن سازمان، سركوب موج اسلام گرايي و كنترل منابع انرژي است.

سردار ذوالقدر خاطر نشان ساخت: آمريكا براي تحقق اهداف خويش با مشكلات و چالشهاي جدي مواجه است كسري بودجه، ناتواني در بكارگيري برتري تسليحاتي خود در جنگ با ملت ها، بسيج افكار عمومي و گرفتار شدن در گرداب افغانستان، باتلاق عراق و منجلاب اسرائيل از جمله اين چالشهااست.

جانشين فرمانده كل سپاه با بررسي شرايط آينده آمريكا در عراق گفت: آمريكا به دليل عدم توانايي در اداره عراق و تامين امنيت و حل مشكلات معيشتي مردم با مشكلات حاد مواجه است كه هيچ چشم انداز روشني در خروج از بحران و بن بست پيش روي او وجود ندارد.

وي افزود: امريكا در موج نظاميگري خود كشورهايي با حاكميتهاي ضعيف و ناتوان و مردم غيرمتعهد و بي انگيزه و نيروي نظامي ناكارآمد را انتخاب كرد و توانست هدفهاي اوليه خود را تصرف كند ليكن درادامه با توجه به مقاومت هاي مردمي و ظهور بحرانهاي گسترده از حفظ موفقيت بدست آمده عاجز است.

وي در پايان در خصوص احتمال حمله آمريكا به جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت: آمريكا به هيچ وجه قادر نيست به كشور قدرتمند ايران حمله كند و جمهوري اسلامي ايران استراتژي دفاع همه جانبه را با هدف بازدارندگي دشمن اتخاذ كرده است.