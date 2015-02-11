تجلی حضور مردم اردبیل انقلابی دیگر رقم زد/فریاد لبیک یا رسول الله

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز مردم اردبیل و شایر شهرستان های این استان با لبیک به فراخوان پرشور و شعور ۲۲ بهمن با حضور در خیابان ها و میعادگاه های انقلابی فریاد استکبار ستیزی و حمایت از انقلاب را سر دادند.

فریاد مردمی اردبیل همنوا با سایر استان های کشور آغازی برای سی و ششمین سال انقلاب اسلامی با تائید بر همان آرمان های نظام مبنی بر تداوم استکبار ستیزی و دفاع از ارزش ها بود تا این فریادها امروز در تمام جهان گسترده شود.

شکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن امروز در اردبیل دیدنی بود، چراکه تمام اقشار جامعه بویژه نسل جوان در کنار نسل انقلاب قرار گرفته بودند تا نشان دهند که انقلاب متکی به تفاوت نسل نبوده و این انقلاب ارزشی است که تداوم خواهد یافت.

علاوه بر این حضور بانوان که یکی از مسیرهای راهپیمایی را به خود اختصاص داده بود، با فریادهای استکبارستیزی بیداری نسل زنان ایران اسلامی را نشان داد.

دانش آموزان، دانشجویان، کودکان و نوجوانان و... در کنار خانواده ها یادآور سال های پیروزی انقلاب بود، و به راستی که ۲۲ بهمن یادآور خاطرات پیروزی بر استکبار و تبلور باورهای مردمی است.

امروز در مسیرهای راهپیمایی علاوه بر فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر صهیونیسم، شعارهای در حمایت از انقلاب و نظام و حمایت از آرمان ها سرداده شد تا نشان دهد که تجلی حضور بهانه ای برای تجدید پیمان با شهدا، امام راحل و نظام اسلامی است.

راهپیمایی امروز اردبیل تفاوت های دیگری نیز با سایر راهپیمایی های سال های قبل داشت، تنوع و شور و هیجان و شادابی امروز بیشتر از گذشته به چشم می خورد، روز، روز پیروزی و غلبه بر شعارهای کودکانه دشمنان بود.

شکست ناپذیری، تسلیم نشدن در مقابل دشمن بویژه استکبار، سازش ناپذیری، غرور، شکوه، استقامت، ایستادگی در مقابل بی عدالتی ها، حمایت از آرمان ها و... تجلی راهپیمایی مردم اردبیل بود.

درس هایی که برای مشق هرکدام از آنها سال های جوانی انقلاب سپری شد، خون های جوانان ریخته شد، خوان هایی که هر قطره آن امروز جوانه زدند و به درخت تنومند تبدیل شدند، سختی ها کشیده شد، تحریم ها اعمال شد و...

مشق دیگر راهپیمایی امروز لغو ذاتی تحریم بود، هیچ نگفیتیم، فقط حضور پیدا کردیم تا فسخ نامه تحریم های یک طرفه نوشته شود، این را همه دنیا امروز شنیدند و دیدند.

امروز تجلی حضور مردم انقلابی دیگر رقم زد، همان انقلابی که در ۳۶ سال گذشته با همین حضورها برای دنیا الگو شد، آزادیخواهی را احیاء و درس استکبارستیزی آن دنیا را انگشت به دهان کرد.