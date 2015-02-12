نتایج وزن کشی ۴ وزن دوم کشتی آزاد، فرنگی و پهلوانی جام تختی

به گزارش خبرنگار مهر، وزن کشی چهار وزن دوم رقابت های جام جهان پهلوان تختی که در کرمانشاه در حال برگزاری است انجام شد.

نتایج وزن کشی این اوزان که رقابتهای مقدماتی آن صبح فردا جمعه و رقابتهای فینال و رده بندی آن عصر جمعه برگزار می شود به شرح زیر است.

کشتی آزاد:

۶۵ کیلوگرم: ۲۰ نفر (ایران ۶ نفر- گرجستان ۵ نفر- آذربایجان ۱نفر- کره شمالی ۱نفر- هند ۱ نفر- اوکراین ۱نفر- عراق ۱نفر- ارمنستان ۲ نفر - قرقیزستان ۲ نفر)

۷۰ کیلوگرم: ۱۹ نفر (ایران ۶ نفر- گرجستان ۲ نفر- آذربایجان ۱ نفر- کره شمالی ۱ نفر- هند ۱ نفر- تونس ۲ نفر- عراق ۱ نفر- بنگلادش ۱ نفر- بلغارستان ۱ نفر- پاکستان ۱ نفر- ارمنستان ۲ نفر)

۷۴ کیلوگرم: ۲۳ نفر (ایران ۷ نفر- گرجستان ۳ نفر- آذربایجان ۱ نفر- کره شمالی ۱ نفر- هند ۱ نفر- اوکراین ۲ نفر- تونس ۱ نفر- عراق ۱ نفر- بنگلادش ۱ نفر- پاکستان ۱ نفر- ارمنستان ۲ نفر- قرقیزستان ۲ نفر)

۸۶ کیلوگرم: ۱۹ نفر (ایران ۶ نفر – گرجستان ۲ نفر- آذربایجان ۱ نفر- هند ۱ نفر- مصر ۱ نفر- اوکراین ۱ نفر- تونس ۱ نفر بنگلادش ۱ نفر- بلغارستان ۱ نفر- پاکستان ۱ نفر- ارمنستان ۳ نفر)

کشتی فرنگی:

۷۱ کیلوگرم: ۱۱ نفر (ایران ۵ نفر – گرجستان ۱ نفر- چین ۲ نفر- کره شمالی ۱ نفر- مصر ۱ نفر- اوکراین ۱ نفر)

۷۵ کیلوگرم: ۱۰ نفر (ایران ۵ نفر- گرجستان ۱ نفر- چین ۲ نفر- مصر ۱ نفر- اوکراین ۱ نفر)

۸۰ کیلوگرم: ۱۶ نفر (ایران ۸ نفر- گرجستان ۲ نفر- آذربایجان ۱- نفر – چین ۲ نفر- هند ۱ نفر- آمریکا ۱ نفر- اوکراین ۱ نفر)

۸۵ کیلوگرم: ۱۲ نفر (ایران ۵ نفر- گرجستان ۲ نفر- چین ۲ نفر- هند ۱ نفر- مصر ۱ نفر- اوکراین ۱ نفر)

کشتی پهلوانی:

۹۰ + کیلوگرم: ۳۰ نفر (ایران ۸ نفر- پاکستان ۲ نفر- بلغارستان ۳ نفر- گرجستان ۵ نفر- بنگلادش ۱ نفر- عراق ۲ نفر- هند ۴ نفر- اوکراین ۳ نفر- ارمنستان ۱ نفر- مصر ۱ نفر)