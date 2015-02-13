به گزارش خبرنگار مهر، كنسرت مازيار فلاحى شامگاه پنجشنبه ٢٣ بهمن ماه با حضور علاقه مندان موسيقى پاپ در سالن همايش هاى برج ميلاد برگزار شد.

در ابتداى اين كنسرت كه به دلیل زمان صرف شده براى نشستن مخاطبان در جايگاه هاى خود با ٣٠ دقيقه تأخير و در ساعت ٢١:٣٠ آغاز شد، كليپ آهنگ «این نامه رو فقط لیلا بخونه» با صدای مازیار فلاحی که کلیپ برگزیده جایزه ققنوس بود، پخش شد. در ادامه فلاحی با اجرای قطعه «قلب یخی» روی صحنه حاضر شد و حاضران در سالن نیز با کف زدن و جیغ کشیدن، احساسات خود را ابراز کردند.

قطعات «عکس یادگاری»، «دوست دارم» و «لعنت به من» در ادامه توسط فلاحی اجرا شدند. وی قبل از اجرای قطعه «لعنت به من» خطاب به حاضران گفت: چندی پیش آقای لطیفی کارگردان خوب سینما از من خواست تا موسیقی فیلم «اسب سفید پادشاه» را که به گفته خودش یک فیلم دخترانه است و به زودی اکران می شود، بسازم. آهنگی که ساختم بسیار عاطفی است و در حال و هوای «لعنت به من» است.

«ماه هفتم»، «عروسک» و «بارون» نیز دیگر قطعاتی بودند که توسط مازیار فلاحی اجرا شدند. سپس فلاحی با بیان اینکه به دلیل اینکه هوا بارانی است و او هم روزهای بارانی را به جای روزهای آفتابی دوست دارد، زیرا معتقد است مردم در زیر باران خالص تر و پاک تر و عاشق تر هستند، قطعه «بازم بارون زده نم نم/ دارم عاشق می شم کم کم» را اجرا کرد.

فلاحی در ادامه قطعات «کاشکی چشمامو می بستم/ کاشکی عاشقت نبودم»،«داره بارون می باره اما چه فایده» و ریمیکسی از چند قطعه خود را اجرا کرد. «آخرین نفس هام»، «بارون مست نگاهت» و «تو سراپا احساسی» نیز قطعات دیگری بودند که در این کنسرت اجرا شدند.

فلاحی در بخش پایانی کنسرت خود، در ابتدا قطعه «این نامه رو فقط لیلا بخونه» را که از آن به عنوان ادای دین خود به مردان و زنانی که جانشان را ایثار کردند تا امروز مردم ایران در آرامش زندگی کنند نام برد، اجرا کرد.

فلاحی بعد از اجرای این قطعه، با اشاره به حضور خود بعد از یک سال در برج میلاد، از مرتضی پاشایی یاد کرد و به یاد او قطعه «تو نگران منی» از این هنرمند فقید موسیقی پاپ را اجرا و به احترام زنده یاد پاشایی صحنه را ترک کرد و در گوشه ای از سن، «تو نگران منی» را با همراهی حاضران در سالن اجرا کرد.

قطعه «همه می گن تو رفتی/ همه می گن تو نیستی» نیز آخرین قطعه ای بود که مازیار فلاحی در کنسرت خود در جشنواره سی ام موسیقی فجر اجرا کرد.

مازیار فلاحی که در ابتدای کنسرت خود از حضور و استقبال مخاطبان و علاقه مندان اظهار غافلگیری کرده بود، به دفعات از حاضران در سالن خواست تا برای خودشان و برای نوازندگان این کنسرت جیغ بکشند. او در بخشی از کنسرت خود با استفاده از عبارت «استیج خاطره انگیز برج میلاد» از حاضران خواست تا برای برج میلاد هم جیغ بکشند.

وی همچنین در بخش دیگری از این کنسرت، از برگزارکنندگان جشنواره موسیقی فجر و همچنین مدیران وزارت ارشاد برای حمایتی که از این کنسرت ها می کنند، تشکر کرد و از مخاطبان خود خواست تا برای مدیران هم جیغ بکشند.

یکی از بخش های ویژه کنسرت مازیار فلاحی اجرای قطعات «قارداش» و «شاهزاده رویا» توسط داود جعفری نوازنده روشندل گروه بود که به ترتیب با نوازندگی آکاردئون و نوازندگی پیانو توسط جعفری اجرا شدند.

بعد از اجرای این قطعات، جعفری خطاب به حاضران گفت که مازیار فلاحی سرما خورده است اما او به فلاحی گفته که انرژی مخاطبان و حاضران بسیار بالاست و این کنسرت به خوبی برگزار خواهد شد. فلاحی نیز در ادامه با بیان اینکه داود جعفری که از تحصیل کرده های حوزه موسیقی است انسانی خالص و با انرژی است، گفت که او ثابت کرده که برای دوست داشتن نیازی به چشم نیست.

اما این کنسرت در آغاز با ناهماهنگی نوازندگان همراه بود که به مرور این ناهماهنگی برطرف شد اما ناهماهنگ بودن نور فالو که باید روی نوازندگان متمرکز می شد، باعث دیده نشدن درست نوازندگان بخصوص در زمان بداهه نوازیشان شد.

همچنین قطع شدن بخشی از تصاویر کلیپ «عروسک» باعث شد تا لحظاتی مازیار فلاحی و نوازندگان گروهش در حین اجرای خود به پرده نمایش نگاه کنند تا این اشکال برطرف شود.

نکته قابل توجه دیگر استفاده تعداد زیادی از حاضران در سالن از تلفن های همراه خود برای فیلمبرداری از کنسرت مازیار فلاحی بود و تذکرات مراقبان سالن نیز بر این روند مؤثر نبود. حتی فیلمبرداری از کنسرت توسط مهمانان وی آی پی نیز انجام شد.

یکی دیگر از نکات کنسرت مازیار فلاحی، نبود تنظیم صدا و نامطلوب شنیده شدن خروجی صدای سازهای این کنسرت بود.