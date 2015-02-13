مردم! آرزوهای کوچک را برآورده کنید/ تشکر از فامیل دور

به گزارش خبرنگار مهر، اولین کنسرت سی امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر با برپایی اجرای زنده فریدون آسرایی، خواننده پاپ کشورمان پنجشنبه شب 23 بهمن ماه در مرکز همایش های برج میلاد رقم خورد.

بعد از پخش کلیپ «ببخشید» به خوانندگی فریدون آسرایی بود که گروه نوازنده با لباس های متحدالشکل وارد صحنه اجرا شده و همراه با فریدون آسرایی که کمی دیرتر از آنها وارد صحنه شد، قطعه «عشق یعنی...» را اجرا کرد که این قطعه با استقبال قابل توجه مخاطبان مواجه شد.

آسرایی بعد اجرای این قطعه خطاب به تماشاگران گفت: بسیار خوشحالم که در افتتاحیه سی‌امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در خدمت شما هستم. به هر جهت سعی خواهم کرد تا کمتر حرف بزنم و به جای حرف زدن بیشتر برنامه اجرا می‌کنم.

قطعه های «گل نازم تو با من مهربان باش» و «نگاهت» آثار دیگری بودند که فریدون آسرایی در ادامه این کنسرت آنها را اجرا کرد و گفت: ما کاری به کار شما نداریم، هر کاری که دوست داشتید انجام دهید اما لااقل سوتی، دادی، جیغی، فریادی بزنید تا ما در کنار شما انرژی بگیریم.

آسرایی در ادامه این کنسرت قبل از اجرای ترانه های «کبوتر» و «طاقت بیار» خطاب به تماشاگران بیان کرد: این چند روز در تهران باران آمد و می توان گفت که هوا خیس بود! بنابراین گفتیم تا بار دیگر آهنگ «کبوتر» را با شعر زیبای عبدالجبار کاکایی و تنظیم بهروز صفاریان برای شما اجرا کنیم که به نوعی شکرگزاری ما از خداوند برای این رحمت الهی است.

این خواننده موسیقی پاپ که در طول برگزاری کنسرت سعی داشت به هر طریق ممکن قلب تماشاگران را به سمت خود معطوف کند در ادامه دو قطعه «گل آرامشم بودی» و قطعه شاد «مجنون توام» را برای تماشاگران اجرا کرد که در اواسط اجرای این دو قطعه بود که لوح تقدیری از سوی شبکه پنج سیما به مناسبت حضور آسرایی در جشن رمضان امسال به وی اهدا شد.

فریدون آسرایی در حالیکه به شدت تحت تاثیر جو تالار قرار گرفته بود به مخاطبان گفت: اگر یک حرکت مایکل جکسونی بلد بودم حتما این کار را انجام می دادم اما به هر ترتیب جشنواره موسیقی است و دوستان مسئول باید من را ببخشند که چنین صحبتی را انجام دادم، چراکه این جو شاد و پر انرژی سالن من را به هیجان وا می دارد.

وی بعد با تشکر از شبکه تهران در اهدای این لوح تقدیر گفت: خاطرم است که وقتی در برنامه جشن رمضان امسال برای برآورده کردن یک آرزو شرکت کردم یکی از این کودکان آرزو داشت که یک عروسک داشته باشد و بعد از آن هم به شهر بازی برود که این موضوع من را به شدت تحت تاثیر قرار داد؛ بنابراین همینجا از شما می خواهم آرزوهای کوچک را تا آنجا که در توان دارید برآورده کنید.

آسرایی قبل از اجرای قطعه «هنوز همونیم» گفت: این آهنگ را برای کسی می خوانم که در زندگی ام بیشتر از هر کسی عاشقش بودم. امشب این قطعه را به مادرم تقدیم می کنم و از شما می خواهم تا برای همه مادرها یک تشویق جانانه کنید.

اجرای «ریمیکس» از چند قطعه آلبوم های منتخب فریدون آسرایی در قالب یک قطعه بدون حضور این خواننده به صورت پلی بک از دیگر بخش های این کنسرت بود که فریدون آسرایی در توضیح آن گفت: قرار بود این قطعه ها را به صورت زنده برای شما اجرا کنم اما متاسفانه وقت نشد و ما مجبوریم آن را برای شما پخش کنیم که امیدوارم لذت ببرید.

قطعه های «ببخشید» و «جاذبه» در میان کیفیت بسیار نامطلوب صدا در حوزه سازی و آوازی برای مخاطبان اجرا شد.

آسرایی بعد از اجرای این دو قطعه و اجرای قطعه «دوستت دارم» ضمن تشکر از مسئولان جشنواره موسیقی و فامیل های خود که به این کنسرت آمده بودند، تصریح کرد: اگر تا به اینجا ما را حلال کردید برای ما دست بزنید و بگذارید نانی که می خوریم حلال باشد. البته من یک سری فامیل هم امشب به کنسرت آورده ام که از همگی آنها تشکر می کنم. به ویژه آقا معین عزیز که ساعت ها زیر باران ماند و من از شما می خواهم تا یک تشویق ویژه برای او انجام دهید.

خواننده آلبوم «عشق یعنی» و «غریبه 1 و 2» که در این کنسرت موسیقایی تمامی قطعات را با افکت های صوتی اجرا می کرد بعد از خوانش یک سولوی آوازی بدون افکت قطعه «پشیمونی» را برای تماشاگران اجرا کرد.

وی افزود: یک جای این آلبوم ما برای اولین بار یک آهنگ منفی خواندیم که باید بگویم اشتباه بزرگی را مرتکب شدیم، اما دلم می خواهد شما هم من را در اجرای این قطعه همراهی کنید.

این خواننده بعد از اجرای دوباره قطعه «عشق یعنی» و قطعه «انگار همین دیروز بود» کنسرت خود را با قطعه پرطرفدار «آهای خوشگل عاشق» به پایان رساند که این قطعه به شدت با استقبال مخاطبانی روبرو شد که در اولین اجرای رسمی سی و مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در برج میلاد حضور پیدا کرده بودند.