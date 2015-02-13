واکنش ها به توافق مینسک/ از استقبال آمریکا تا تردید آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کاخ سفيد با استقبال از توافق به دست آمده در نشست مينس کاعلام کرد این توافق می تواند يک گام بالقوه مهم باشد.

دربيانيه کاخ سفيد آمده است: آزمون واقعی توافق به دست آمده، اجراي کامل و بدون ابهام آن است، از جمله اين که به دشمنی ها پايان داده شود و اوکراين بار ديگر قادر باشد کنترل مرزهای خود با روسيه را به دست بگيرد. ايالات متحده به ويژه نگران تشديد درگيری هایی است که با روح توافق به دست آمده ناسازگارند.

رهبران فرانسه، آلمان، روسيه و اوکراين روز پنجشنبه به توافقی در خصوص آتش بس در شرق اوکراين دست يافتند، که اميدواری هايی نسبت به امکان پايان دادن به جنگ در اين منطقه به وجود آورده است.

اما با اين حال رهبران اين چهار کشور تصريح کرده اند که همچنان راه طولانی تا پايان دادن به درگيری و جنگ در اين منطقه باقی است.

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، فرانسوا اولاند، رئيس جمهوری فرانسه، ولاديمير پوتين، رئيس جمهوری روسيه و پترو پروشنکو، رئيس جمهوری اوکراين، مذاکرات فشرده ای را شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه برای دستيابی به توافقی در خصوص آتش بس در شرق اوکراين انجام دادند.

رويترز گزارش داده که کرملين، کاخ رياست جمهوری روسيه، سند امضا شده توسط رهبران چهار کشور را منتشر کرده که در آن بر احترام به حاکميت و تماميت ارضی اوکراين تاکيد شده است.

توافق مينسک در روزی به دست آمد که اتحاديه اروپا قرار بود در جلسه‌ا ی در بروکسل، پايتخت بلژيک، درباره افزايش احتمالی تحريم‌ها عليه روسيه تصميم بگيرد.

همزمان، صندوق بين‌المللی پول نيز با کمکی ۴۰ ميليارد دلاری به اوکراين برای بازسازی اقتصاد اين کشور موافقت کرده است.

پترو پروشنکو روز پنجشنبه گفت: مهم ترين چيزی که به دست آمد اين است که از نيمه شب شنبه و بامداد يکشنبه می بايست بدون هيچ شرطی آتش بس برقرار شود، یک آتش بس عمومی.

طبق اين گزارش، توافق آتش بس حاصل ۱۶ساعت مذاکرات در مینسک بود.

صدر اعظم آلمان نيز گفته است که توافق به دست آمده در مينسک، اميدواری هايی را برای پايان دادن به مناقشه و درگيری در شرق اوکراين به وجود آورده است.

آنگلا مرکل گفته است که پترو پروشنکو از هیچ کاری برای پايان دادن به خونريزی در منطقه دريغ نکرد.

به گفته صدراعظم آلمان، اين فشار رئيس جمهوری روسيه بر جدايی طلبان شرق اوکراين بود که آنها را وادار به پذيرش تواقف مينسک کرد. الکساندر زاخارچنکو، رهبر جدايی طلبان هم گفته که توافق مينسک باعث می‌شود که اميد به راه‌حلی صلح‌ آميز به وجود بيايد.

فرانک والتر اشتاين‌ ماير، وزير امور خارجه آلمان گفته که اين توافق، نه يک راه‌حل جامع و نه يک موفقيت بزرگ است.