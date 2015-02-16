شرط جدائی طلبان اوکراین برای خارج کردن تسلیحات از مناطق درگیری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، با آنکه بر اساس توافقنامه ای که هفته گذشته در مینسک میان رهبران آلمان، روسیه، فرانسه و اوکراین برای پایان دادن به بحران مناطق شرقی اوکراین به امضا رسید توافق شد که طرفین درگیری ها یعنی جدائی طلبان و ارتش، تسلیحات سنگین خود را از مناطق درگیری خارج کنند.

با این وجود و با گذشت بیش از دو روز از برقراری آتش بس در مناطق شرقی، تسلیحات سنگین هنوز در منطقه وجود دارند و جدائی طلبان امروز اعلام کردند که تنها در شرایطی تسلیحات خود را از مناطق درگیری خارج می کند که ارتش اوکراین سلاح های خود را از مناطق شرقی خارج کند.

از سوی دیگر جدائی طلبان روز گذشته اعلام کردند که ارتش اوکراین 16 مرتبه آتش بس برقرار شده از نیمه شب شنبه را نقض کرده اند.

اما ارتش اوکراین از سوی دیگر از کشته شدن چهار نفر از نیرهای خود و زخمی شدن 21 نفر دیگر در درگیری های روز گذشته و امروز خبر می دهد.

در صورتی که درگیری ها میان ارتش اوکراین و جدائی طلبان بدین شکل ادامه داشته باشد نمی توان انتظاری به پایدار بودن بودن آتش بس برقرار شده در مناطق شرقی اوکراین داشت.