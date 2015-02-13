صدها ساوجبلاغی در همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش بزرگ پیاده روی با حضور پرشمار مردم شهرها و روستاهای اطراف شهرستان ساوجبلاغ از ساعت هفت صبح آغاز شد.

مردم ورزش دوست شهرستان ساوجبلاغ مسیر دو کیلومتری این همایش را از بلوار شهر هشتگرد به سمت بلوار مدرس شمالی طی کردند.

فرماندار ساوجبلاغ در حاشیه این همایش ضمن تشکر از شبکه ۳سیمای جمهوری اسلامی در ابتکار عمل پخش برنامه شاد و مفرح برای شهروندان گفت: اگر می خواهید جسم و روحی سالم داشته باشید ،پیاده روی کنید چون پیاده روی ورزشی ساده و کم هزینه است.

ابواقاسم پالزگیر افزود: شایسته است که هر کدام از ما روزی بیست دقیقه در این طبیعت زیبای شهر مان به پیاده روی بپردازیم.

پالیز گیر این همایش را در شهرستان ساوجبلاغ تاریخی بیان کرد و گفت: خاطره این روز قشنگ در ذهن همشهریان ما تا سالها باقی خواهد ماند.

وی ساوجبلاغ را دارای پتانسیلهای زیادی دانست و گفت: توجه مسئولان کشوری در راستای توسعه این شهرستان ضروری است

پالیز گیر با بیان اینکه سه شهر صنعتی بزرگ در این شهرستان در حال احداث است و مشکل ایجاد اشتغال برای جوانان مرتفع خواهد شد افزود: توجه دولت در حمایت از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و رونق توسعه اشتغال پایدار لازم است.

وی حضور چشمگیر مردم در همایش پیاده روی را ناشی از علاقه خاص مردم به ورزش و سلامتی دانست و اظهار داشت: توسعه و فراهم کردن زیرساخت های ورزش های همگانی در این شهرستان از سوی مسئولان کشوری و استانی ضروری است.

در این همایش مشاور وزیر ورزش و جوانان و سرپرست فدارسیون ورزش های همگانی کشور نیز حضور داشت.

حجت الله دارابی گفت: همایش پیاده روی خانوادگی با هدف تشویق خانواده ها به ورزش و تحرک پذیری بیشتر، هر هفته در یک شهر انجام می گیرد.

وی افزود: این همایش ها با استقبال خوب مردم در همه شهر ها مواجه است و در در این همایش هم هزاران نفر شرکت کردند و در پایان جوایز ارزنده ای به برندگان اهداء می شود.

شهردار هشتگرد، مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز، امام جمعه شهرستان از جمله شرکت کنندگان در این همایش بودند.

اجرای برنامه های مفرح و موسیقی های محلی از دیگر برنامه های این همایش بود.

در این همایش یکی از مددجویان بهزیستی که دارای معلولیت حرکتی است برنده خودرو پراید شد.

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس و اهدای جوایز نقدی از دیگر جوایز این همایش بزرگ خانوادگی بود.

شهرستان ساوجبلاغ در استان البرز ۲۵۰هزار نفر جعیت دارد که یکی از قطب های کشاورزی و صنعتی البرز است.