طرح سناتورهای آمریکا برای کاهش تحریم های کوبا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، سناتورهای آمریکایی پس از گذشت حدود ۲ ماه از اعلام رسمی باراک اوباما، رئيس‌جمهور آمریکا مبنی بر لزوم عادی‌سازی مناسبات این کشور با کوبا، با ارائه لایحه‌ ای خواستار کاهش تحریم‌ های وضع شده علیه کوبا شدند.

ارائه این طرح زمانی انجام می​گیرد که بویژه اعضای جمهوریخواه کنگره با ازسرگیری روابط آمریکا و کوبا مخالفت می​ کنند.

لایحه کاهش تحریم​های آمریکا علیه کوبا توسط ایمی کلوبوچار، حامی اصلی طرح، پاتریک لیاحی، ریچارد داربین، دبی استابنوف، سناتورهای دموکرات و جف فلیک و مایک انزی از حزب جمهوریخواه ارائه شده است.

سناتورهای طرفدار این لایحه قصد دارند قوانینی را که مانع انجام تجارت آمریکایی‌ ها با کوبا هستند، لغو کنند. گفته می ​شود که در این لایحه لغو قوانین مربوط به حقوق بشر درخواست نشده است.

این طرح با مخالفت شدید برخی در کنگره روبرو خواهد شد. اما حامیان این طرح معتقدند که آنها با این اقدام حداقل بحث پیرامون سیاست​گذاری درباره​ی مناسبات آمریکا و کوبا را ایجاد کرده​اند.

از جمله اقداماتی که کاخ سفید در پی انجام آن است تسهیل تبادلات مالی، افزایش میزان پول مجاز برای ارسال از یک کشور به کشور دیگر و دادن اجازه برای صادرات برخی کالاها مانند مصالح ساختمانی و تولیدات مورد نیاز کارگاه‌های کوچک و رستوران‌هاست.

ایالات متحده می‌خواهد در اسرع وقت روابط دیپلماتیک خود با کوبا را از سر بگیرد و به همین خاطر به مقامات کوبا فشار آورده است تا زمینه بازگشایی سفارت آمریکا در هاوانا را تا پیش از فرا رسیدن ماه آوریل ۲۰۱۵ فراهم کنند.

اما کوبا برای ازسرگیری کامل روابط دیپلماتیک با آمریکا ‌شرط گذاشته است. کوبا می​خواهد ایالات متحده این کشور را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کند. این دو کشور در پنجاه سال گذشته هیچ‌گونه رابطه دیپلماتیکی نداشته‌اند و همچنان بی‌اعتمادی بر گفت‌وگوهای معطوف به ازسرگیری روابط آنها سایه انداخته است.