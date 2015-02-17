قاریان استان سمنان برای حضور در مسابقات قرآن کریم آموزش می بینند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ‌ علی اکبری صبح سه شنبه در آستانه سی و هفتمین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم ضمن بیان اینکه دوره آموزشی برای شرکت‌کنندگان استان در شهرستان دامغان برگزار می‌شود، اظهار کرد: دوره آموزشی مسابقات کشوری قرآن کریم در مسجد امیرالمؤمنین این شهرستان در دو دوره خواهران و برادران طی دو روز در بهمن‌ماه و اسفندماه سالجاری برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان افزود: این دوره آموزشی برای ۶۰ نفر شامل نفرات اول تا سوم، تمام رشته‌ها با حضور اساتید مجرب قرآن کریم برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت بالای قرآنی در استان سمنان گفت: باید با سرمایه‌گذاری در زمینه قرآنی از این ظرفیت بالای استان سمنان استفاده کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان ضمن بیان اینکه امیدواریم با سرمایه‌گذاری در بخش قرآنی در مسابقات کشوری قرآن کریم رتبه‌های خوبی را به دست بیاوریم، اظهار کرد: نفرات برتر استان در مسابقات استانی قرآن کریم شهرستان شاهرود که در آذر ماه سالجاری برگزار شد، مقام‌های اول تا سوم را به دست آورده‌اند.

اکبری ادامه داد: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان در نظر دارد تا با برنامه‌ریزی‌های کارشناسانه و دقیق و برگزاری دوره‌های آموزشی مناسب زمینه کسب مقام آوری قرآن آموزان استان سمنان را فراهم کند.

وی از اعزام نمایندگان استان سمنان در مسابقات سراسری قرآن کریم اسفندماه سالجاری به سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم خبر داد و افزود: سی و هفتمین مسابقات سراسری قرآن کریم از پنجم لغایت یازدهم اسفندماه سال ۱۳۹۳ در شهر تبریز برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان افزود: این مسابقات قرآنی در دو بخش خواهران و برادران و در پنج رشته مختلف برگزار خواهد شد.

اکبری با اشاره به ظرفیت بالای قرآنی در استان سمنان گفت: این استان با برنامه‌ریزی‌های کارشناسانه که انجام داده امیدوار است تا در این مسابقات و دیگر مسابقات قرآن کریم مقام‌های برتر را کسب کند.

وی بیان کرد: در بخش خواهران کوثر تبیانیان، زینب شاطری، عطیه تبیانیان، منصوره آقاحسنی، زهرا عرب و فهیمه گلپایگانی از شهرستان سمنان و مریم نشاطی، زهرا کرمانی، سمیرا حسنی، فاطمه خدابخشیان از شهرستان شاهرود در رشته‌های حفظ ۲۰ جزء، حفظ کل، ترتیل، قرائت و مفاهیم تخصصی به سی و هفتمین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم اعزام می‌شوند.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان همچنین اظهار کرد: در بخش برادران نیز سجاد واعظی منفرد، محسن سفیدیان از شهرستان سمنان و عباس دلالی از شهرستان شاهرود در رشته‌های حفظ کل، ترتیل و قرائت به این دوره مسابقات کشوری قرآن کریم اعزام خواهند شد.

اکبری ادامه داد: در حاشیه سی و هفتمین مسابقات قرآن کریم همایش علامه طباطبائی و قرآن و همایش استاد شهریار و قرآن برگزار خواهد شد.

وی افزود: این دوره از مسابقات کشوری قرآن کریم در بخش خواهران در تالار وحدت دانشگاه تبریز و در بخش برادران در سالن اجتماعات مصلای اعظم حضرت امام خمینی (ره) تبریز برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان: در مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش خواهران ۲۰۲ نفر و در بخش برادران ۲۱۵ نفر به رقابت خواهند پرداخت.

سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم در شهرستان تبریز برگزار می‌شود و در حاشیه این مسابقات همایش علامه طباطبائی و قرآن و همایش استاد شهریار و قرآن برگزار خواهد شد.