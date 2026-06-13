به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در اوقاف سمنان از برگزاری رقابتهای قرآنی اوقاف و امور خیریه در استان خبر داد.
وی موفقیتها و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در برابر جبهه استکبار را مرهون تمسک به قرآن و رهبری دینی دانست. و افزود: ملت ایران با الهام از آموزههای قرآن و پیروی از رهبری توانسته است در برابر دشمنان ایستادگی کند و این مسیر نیز با برکت قرآن ادامه خواهد یافت.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان از خداوند متعال توفیق بهرهمندی هرچه بیشتر جامعه از معارف قرآن کریم و حرکت در مسیر اهلبیت(ع) را مسئلت کرد و گفت: مرحله شهرستانی مسابقات قران و عترت اوقاف و امور خیریه به صورت منطقه ای و در مناطق شرق و غرب و به میزبانی شهرستانهای سمنان و دامغان برگزار خواهد شد.
علیزاده با بیان اینکه مسابقات در منطقه غرب استان ویژه شهرستانهای سمنان، مهدیشهر و گرمسار امروز در سمنان برگزار می شود، تاکید کرد: مسابقات قرآن منطقه شرق استان نیز ویژه شهرستانهای شاهرود، دامغان، میامی و بخش بسطام به میزبانی شهرستان دامغان برگزار خواهد شد.
وی افزود: نفرات برتر مسابقات منطقه ای در مرحله استانی مسابقات قرآن استان سمنان به رقابت خواهند پرداخت همچنین مقدمات برگزاری مسابقات استانی شامل تشکیل ستاد شهرستانی مسابقات قرآن کریم، برنامه ریزی برگزاری مسابقات منطقه ای، تشکیل ستاد استانی مسابقات قرآن کریم و صدور احکام کمیتههای مسابقات انجام شده و پس از تعیین نفرات برتر، مسابقات استانی برگزار و نفرات برتر به مرحله کشوری اعزام خواهند شد.
نظر شما