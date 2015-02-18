به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، یک مجموعه جدید از شعرهای یان بنکس در روز تولد ۶۱ سالگی‌اش منتشر می‌شود.

این نویسنده اسکاتلندی که تابستان ۲۰۱۳ بر اثر سرطان درگذشت، پیش از درگذشتش از کن مک لئود نویسنده و دوستش خواست تا شعرهایی را که از زمان دبیرستان تاکنون سروده و منتشر نکرده بود، به دست چاپ بسپارد.

این دومین کتابی خواهد بود که از این نویسنده پس از درگشتش منتشر می‌شود.

بنکس نویسنده پرکار و محبوبی بود و هم آثار داستانی و هم غیرداستانی در کارنامه‌اش داشت و هم داستان‌های علمی تخیلی می‌نوشت، با این حال از او هرگز شعری منتشر نشده بود.

او چند سال پیش به دوستش مک لئود گفته بود دوست دارد شاهد انتشار مجموعه‌ای متشکل از شعرهایی باشد که هر دوی آنها از جوانی سروده بودند.

این مجموعه قطعا باید شامل مفاهیمی باشد که مورد علاقه این دو نویسنده بوده‌اند؛ مجموعه ای از بازی‌های زبانی و بیش از هر چیز درآمیخته با سیاست و قصه‌های علمی.

آخرین رمان بنکس با عنوان «لاشه» ۱۱ روز پس از درگذشت او به بازار آمد. این در حالی است که اقتباسی از یکی دیگر از آثار او به زودی در شبکه بی‌بی‌سی به روی آنتن می‌رود.

یان بنکس که در ۵۹ سالگی درگذشت، در حال نوشتن آخرین صفحات رمانی به نام «شکار» بود که متوجه شد بیمار است. او نوشتن این کتاب را که درباره یک بیمار مبتلا به سرطان است، در حالی شروع کرد که از بیماری خودش اطلاعی نداشت. بنکس تقریبا در پایان راه نوشتن این کتاب بود که متوجه شد خودش هم به سرطان مبتلا شده است.

بنکس در سال ۲۰۰۸ به عنوان یکی از ۵۰ نویسنده بزرگ بریتانیا از سال ۱۹۴۵ به بعد معرفی شده بود.