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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۱

امام جمعه رودان: حل معضل بنزین با افزایش قیمت امکان‌پذیر نیست

امام جمعه رودان: حل معضل بنزین با افزایش قیمت امکان‌پذیر نیست

رودان - امام جمعه رودان با تأکید بر اینکه مسئله بنزین پیش از آنکه مسئله قیمت باشد، مسئله بهره‌وری و حکمرانی است، گفت: حل معضل بنزین با افزایش قیمت امکان‌پذیر نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد بارانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رودان، ضمن تسلیت شهادت امام حسن عسکری(ع)، با اشاره به سیره آن حضرت اظهار کرد: دشمنان جبهه حق در طول تاریخ با دروغ‌پردازی، تهمت و جنگ روانی تلاش کرده‌اند جایگاه اهل‌بیت(ع) و جامعه مؤمنان را تضعیف کنند.

وی افزود: یکی از راهبردهای مهم اهل‌بیت(ع) برای مقابله با این توطئه‌ها، حضور فعال در جامعه، همبستگی اجتماعی و پرهیز از انزواست؛ بنابراین جامعه مؤمنان نباید خود را از مردم جدا کند، بلکه باید با اخلاق، تقوا، راستگویی، رعایت حقوق مردم و خوش‌رفتاری، زمینه عزت و سربلندی مکتب اهل‌بیت(ع) را فراهم کند.

امام جمعه رودان تصریح کرد: مؤمن باید در متن جامعه حضور داشته باشد و با مهر، محبت، عاطفه و تبیین، زمینه جذب افراد به جامعه مؤمنان را فراهم کند؛ چراکه اختلاف سلیقه یا یک اشتباه کوچک نباید به طرد افراد منجر شود.

بارانی ادامه داد: جامعه مؤمنان باید نقاط مشترک را تقویت و افراد را با محبت و اخلاق جذب کند؛ چنین رویکردی می‌تواند سرمایه اجتماعی دین، انقلاب و جامعه اسلامی را افزایش دهد.

حل مشکل سوخت با افزایش قیمت امکان‌پذیر نیست

وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از مسئولان اجرایی و قضایی برای اقدامات انجام‌شده در راستای کاهش صف‌های طولانی جایگاه‌های سوخت، گفت: از استاندار، فرماندار، رئیس کل دادگستری استان، رئیس دادگستری و دادستان شهرستان که برای رفع این مشکل تلاش و پیگیری کردند، تشکر می‌کنم و امیدوارم مردم به‌زودی ثمرات این اقدامات را مشاهده کنند.

امام جمعه رودان با تأکید بر ضرورت تفکیک مسئله سوخت از موضوع افزایش قیمت بنزین، اظهار کرد: مسئله اصلی کشور در حوزه بنزین، شکاف میان تولید و مصرف، مصرف بالای ناوگان حمل‌ونقل، یارانه‌های غیرهدفمند، قاچاق و انحراف سوخت، ضعف حمل‌ونقل عمومی و عقب‌ماندگی فناوری خودروهاست.

وی افزود: اگر این عوامل اصلاح نشود، حتی افزایش چندبرابری قیمت بنزین نیز تنها مشکل را برای مدتی به تأخیر می‌اندازد و پس از مدتی دوباره همان مسئله تکرار خواهد شد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی رودان با اشاره به ناترازی تولید و مصرف بنزین بیان کرد: راهکار رفع این ناترازی صرفاً ساخت پالایشگاه یا افزایش قیمت نیست، بلکه باید از ظرفیت خالی جایگاه‌های CNG استفاده کرد، سوخت‌های جایگزین را توسعه داد، مصرف خودروها را کاهش داد و به سمت تولید و استفاده از خودروهای کم‌مصرف حرکت کرد.

بارانی تأکید کرد: مسئله بنزین پیش از آنکه مسئله قیمت باشد، مسئله بهره‌وری و حکمرانی است و تصمیم‌گیری در این حوزه باید عاقلانه و مبتنی بر شناخت دقیق شرایط کشور و واقعیت‌های کف جامعه باشد.

تصمیم‌گیری‌ها باید بر اساس واقعیت‌های میدان باشد

امام جمعه رودان با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های غیرواقع‌بینانه اظهار کرد: مسئولان باید از شرایط واقعی مردم در مناطق مختلف کشور، از جمله رودان و بشاگرد، اطلاع داشته باشند و تصمیمات خود را بر اساس واقعیت‌های میدان و نیازهای مردم اتخاذ کنند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت شناخت دیدگاه‌های واقعی مردم گفت: محل اطلاع از نظرات مردم، کف جامعه و ارتباط مستقیم با آنان است، نه صرفاً پلتفرم‌های فیلترشده و فضای مجازی؛ بنابراین مسئولان باید برای شناخت مطالبات مردم، حضور میدانی و ارتباط مستقیم با جامعه را جدی بگیرند.

مسجد باید محور فعالیت فرهنگی و اجتماعی باشد

بارانی در ادامه با اشاره به روز جهانی مسجد، از تلاش فعالان و دست‌اندرکاران مساجد قدردانی کرد و گفت: یکی از الگوهای مناسب برای اداره مسجد، هیئت امنایی متشکل از مؤمنان و معتمدان محله است که مسئولیت امور مسجد را برعهده بگیرند.

وی پیشنهاد کرد: در کنار هیئت امنای مساجد، شورای فرهنگی با محوریت امام جماعت و حضور جوانان، نخبگان، دغدغه‌مندان و فعالان فرهنگی تشکیل شود تا در زمینه تربیت، اجرای برنامه‌های فرهنگی و جذب کودکان، نوجوانان و جوانان به مسجد فعالیت کند.

امام جمعه رودان خاطرنشان کرد: موفقیت این الگو در گرو انتخاب افراد صالح، دغدغه‌مند، اهل تعامل و دارای روحیه همکاری است و با تقویت هیئت امنا و شوراهای فرهنگی می‌توان مساجد شهرستان را به الگوی مسجد تراز نزدیک‌تر کرد.

کد مطلب 6922931

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