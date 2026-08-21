به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمد بارانی در خطبههای نماز جمعه این هفته رودان، ضمن تسلیت شهادت امام حسن عسکری(ع)، با اشاره به سیره آن حضرت اظهار کرد: دشمنان جبهه حق در طول تاریخ با دروغپردازی، تهمت و جنگ روانی تلاش کردهاند جایگاه اهلبیت(ع) و جامعه مؤمنان را تضعیف کنند.
وی افزود: یکی از راهبردهای مهم اهلبیت(ع) برای مقابله با این توطئهها، حضور فعال در جامعه، همبستگی اجتماعی و پرهیز از انزواست؛ بنابراین جامعه مؤمنان نباید خود را از مردم جدا کند، بلکه باید با اخلاق، تقوا، راستگویی، رعایت حقوق مردم و خوشرفتاری، زمینه عزت و سربلندی مکتب اهلبیت(ع) را فراهم کند.
امام جمعه رودان تصریح کرد: مؤمن باید در متن جامعه حضور داشته باشد و با مهر، محبت، عاطفه و تبیین، زمینه جذب افراد به جامعه مؤمنان را فراهم کند؛ چراکه اختلاف سلیقه یا یک اشتباه کوچک نباید به طرد افراد منجر شود.
بارانی ادامه داد: جامعه مؤمنان باید نقاط مشترک را تقویت و افراد را با محبت و اخلاق جذب کند؛ چنین رویکردی میتواند سرمایه اجتماعی دین، انقلاب و جامعه اسلامی را افزایش دهد.
حل مشکل سوخت با افزایش قیمت امکانپذیر نیست
وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از مسئولان اجرایی و قضایی برای اقدامات انجامشده در راستای کاهش صفهای طولانی جایگاههای سوخت، گفت: از استاندار، فرماندار، رئیس کل دادگستری استان، رئیس دادگستری و دادستان شهرستان که برای رفع این مشکل تلاش و پیگیری کردند، تشکر میکنم و امیدوارم مردم بهزودی ثمرات این اقدامات را مشاهده کنند.
امام جمعه رودان با تأکید بر ضرورت تفکیک مسئله سوخت از موضوع افزایش قیمت بنزین، اظهار کرد: مسئله اصلی کشور در حوزه بنزین، شکاف میان تولید و مصرف، مصرف بالای ناوگان حملونقل، یارانههای غیرهدفمند، قاچاق و انحراف سوخت، ضعف حملونقل عمومی و عقبماندگی فناوری خودروهاست.
وی افزود: اگر این عوامل اصلاح نشود، حتی افزایش چندبرابری قیمت بنزین نیز تنها مشکل را برای مدتی به تأخیر میاندازد و پس از مدتی دوباره همان مسئله تکرار خواهد شد.
رئیس شورای فرهنگ عمومی رودان با اشاره به ناترازی تولید و مصرف بنزین بیان کرد: راهکار رفع این ناترازی صرفاً ساخت پالایشگاه یا افزایش قیمت نیست، بلکه باید از ظرفیت خالی جایگاههای CNG استفاده کرد، سوختهای جایگزین را توسعه داد، مصرف خودروها را کاهش داد و به سمت تولید و استفاده از خودروهای کممصرف حرکت کرد.
بارانی تأکید کرد: مسئله بنزین پیش از آنکه مسئله قیمت باشد، مسئله بهرهوری و حکمرانی است و تصمیمگیری در این حوزه باید عاقلانه و مبتنی بر شناخت دقیق شرایط کشور و واقعیتهای کف جامعه باشد.
تصمیمگیریها باید بر اساس واقعیتهای میدان باشد
امام جمعه رودان با انتقاد از تصمیمگیریهای غیرواقعبینانه اظهار کرد: مسئولان باید از شرایط واقعی مردم در مناطق مختلف کشور، از جمله رودان و بشاگرد، اطلاع داشته باشند و تصمیمات خود را بر اساس واقعیتهای میدان و نیازهای مردم اتخاذ کنند.
وی همچنین با اشاره به اهمیت شناخت دیدگاههای واقعی مردم گفت: محل اطلاع از نظرات مردم، کف جامعه و ارتباط مستقیم با آنان است، نه صرفاً پلتفرمهای فیلترشده و فضای مجازی؛ بنابراین مسئولان باید برای شناخت مطالبات مردم، حضور میدانی و ارتباط مستقیم با جامعه را جدی بگیرند.
مسجد باید محور فعالیت فرهنگی و اجتماعی باشد
بارانی در ادامه با اشاره به روز جهانی مسجد، از تلاش فعالان و دستاندرکاران مساجد قدردانی کرد و گفت: یکی از الگوهای مناسب برای اداره مسجد، هیئت امنایی متشکل از مؤمنان و معتمدان محله است که مسئولیت امور مسجد را برعهده بگیرند.
وی پیشنهاد کرد: در کنار هیئت امنای مساجد، شورای فرهنگی با محوریت امام جماعت و حضور جوانان، نخبگان، دغدغهمندان و فعالان فرهنگی تشکیل شود تا در زمینه تربیت، اجرای برنامههای فرهنگی و جذب کودکان، نوجوانان و جوانان به مسجد فعالیت کند.
امام جمعه رودان خاطرنشان کرد: موفقیت این الگو در گرو انتخاب افراد صالح، دغدغهمند، اهل تعامل و دارای روحیه همکاری است و با تقویت هیئت امنا و شوراهای فرهنگی میتوان مساجد شهرستان را به الگوی مسجد تراز نزدیکتر کرد.
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