۳۶ هزار داوطلب در کنکور سراسری کرمانشاه شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی پیش از ظهر جمعه با حضور در دانشگاه رازی و بازدید از حوزههای برگزاری آزمون سراسری، از روند برگزاری این آزمون در استان بازدید کرد.
حبیبی در حاشیه این بازدید با قدردانی از عوامل اجرایی آزمون اظهار کرد: مقدمات و برنامهریزیهای لازم به خوبی انجام شده و برای داوطلبان فضاهای مناسبی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: از نظر سیستمهای خنککننده، نور و سایر امکانات مورد نیاز، شرایط مطلوبی در حوزههای آزمون فراهم شده و تلاش شده است محیطی آرام برای داوطلبان ایجاد شود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به شرکت حدود ۳۶ هزار داوطلب در آزمون سراسری امسال استان گفت: تعداد شرکتکنندگان نسبت به سال گذشته افزایش یافته که ۶۵ درصد آنان بانوان و ۳۵ درصد آقایان هستند.
حبیبی با بیان اینکه رشته علوم تجربی بیشترین متقاضی را در استان دارد، بر ضرورت افزایش استقبال از رشتههای فنی و مهارتی تأکید کرد و گفت: توسعه هنرستانهای فنی و حرفهای و رشتههای مهارتی باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی ادامه داد: اگر برای توسعه آموزشهای فنی و مهارتی از امروز برنامهریزی نکنیم، در آینده با ناترازی نیروی انسانی و کمبود نیروی متخصص و ماهر مواجه خواهیم شد.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت آگاهیبخشی به خانوادهها از سالهای ابتدایی تحصیل دانشآموزان گفت: باید والدین را نسبت به نیاز کشور به همه رشتههای تحصیلی آگاه کرد؛ هرچند برخی رشتهها متقاضی بیشتری دارند، اما رشتههای فنی و مهارتی نیز از اهمیت بالایی برخوردارند.
حبیبی همچنین از پیشبینی فضاهای مناسب برای والدین داوطلبان در محل برگزاری آزمون قدردانی کرد و افزود: برای والدین در مسجد و سایر مکانهای مناسب فضایی در نظر گرفته و از آنان نیز پذیرایی شده است که مورد رضایت آنها قرار گرفت.
وی با اشاره به حضور یک داوطلب ۸۵ ساله در آزمون سراسری امسال استان، این حضور را نشانهای از انگیزه بالا برای یادگیری دانست و گفت: این موضوع میتواند برای جوانان نیز الهامبخش باشد و نشان دهد که امید به آینده و مسیر دانشاندوزی محدود به سن خاصی نیست.
استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: انسان در هر سنی باید دانشاندوزی و توجه به علم را در برنامه زندگی خود قرار دهد و هیچگاه برای آموختن، ورود به دانشگاه و دستیابی به تحصیلات بالاتر دیر نیست.
در این بازدید، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، فرماندار کرمانشاه و مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز استاندار کرمانشاه را همراهی کردند.
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