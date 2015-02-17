«چند مترمکعب عشق» به کانادا و چک می رود/ توافق برای اکران خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «چند مترمکعب عشق» به کارگردانی جمشید محمودی و تهیه کنندگی نوید محمودی به تازگی در هفتمین دوره از جشنواره فیلم «جیپور» هند توانست شتر طلایی بهترین کارگردانی را دریافت کند، همچنین مرتضی غفوری نیز برای فیلم «چند مترمکعب عشق» موفق به کسب عنوان بهترین فیلمبردار جشنواره فیلم جیپور شد.

نوید محمودی تهیه کننده «چند متر مکعب عشق» به خبرنگار مهر گفت: زمانی که یک فیلم در جشنواره های مختلف بین المللی مورد توجه قرار می گیرد، بی شک در جشنواره های بعدی نیز مورد توجه قرار می گیرد، اگر هم به آن فیلم جایزه ندهند اما شرایطی را فراهم می کنند تا فیلم به خوبی دیده شود، در واقع در سینمای ایران به خصوص در بخش جشنواره ای شرایط خاصی وجود دارد و معمولا وقتی یک فیلم از یک جشنواره جایزه می گیرد، این جایزه تاثیر بسیار زیادی در روند موفقیت های آن در جشنواره های دیگر دارد.

وی تاکید کرد: هنگامی که «چند مترمکعب عشق» را می ساختیم، تنها به دنبال رساندن پیام نوع دوستی و انسانی این فیلم به کشورهای دیگر بودیم و اصلا به جوایز و موفقیت های بین المللی توجه نمی کردیم. خوشبختانه این فیلم توانست در بخش بین الملل به خوبی دیده شود و البته در کنار آن جوایز مختلفی هم کسب کرد.

این تهیه کننده سینما و تلویزیون، ادامه داد: به زودی «چند مترمکعب عشق» در جشنواره های بین المللی دیگری از جمله جشنواره هایی در کشورهای چک و کانادا حضور می یابد.

وی با اشاره به اینکه حضورهای بین المللی این فیلم تا 6 ماه دیگر ادامه دارد، بیان کرد: برنامه اکران بین المللی «چند مترمکعب عشق» بعد از پایان حضور در جشنواره های خارجی آغاز می شود. تا امروز با تعدادی از کشورها برای اکران خارجی فیلم به توافق رسیده ایم که در صورت نهایی شدن قرارداد، نام کشورها را اعلام می کنم.

محمودی گفت: برای پخش «چند مترمکعب عشق» در شبکه نمایش خانگی بعد از پایان اکران عمومی اقدام می کنیم.

دلیل نرفتن به اختتامیه جیپور

جمشید محمودی کارگردان این فیلم نیز در گفتگو با مهر بیان کرد: جشنواره «جیپور» را می توان از جمله جشنواره های معتبر در هندوستان دانست و خوشحالم که حضور ما در این جشنواره توانست با موفقیت هایی همراه باشد.

این کارگردان با اشاره به اینکه در مراسم اختتامیه جشنواره «جیپور» حضور نداشته است، گفت: این جشنواره همزمان با جشنواره بین المللی فیلم فجر برگزار می شود و من ترجیح می دادم تا در جشنواره فیلم فجر حضور داشته باشم و فیلم های این جشنواره را ببینم، به همین دلیل برای دریافت این جوایز در مراسم اختتامیه حضور نداشتم.